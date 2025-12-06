› Góbers felices en el sorteo

Movidísimos, nos comentan, anduvieron los gobernadores de la Ciudad de México, Clara Brugada; de Jalisco, Pablo Lemus, y de Nuevo León, Samuel García, antes, durante y después de la realización del sorteo de la FIFA. A la primera nos comentan, no la arredró la nevada que cayó ayer en Washington y tras recordar las dos inauguraciones que han habido de mundiales en la capital, celebró que nuevamente sea así, ahora con el partido entre México y Sudáfrica, así como recibir el tercer encuentro del Tri contra una selección que se definirá en el repechaje. A Lemus, nos cuentan, se le vio compartiendo con paisanos y promoviendo fuerte los 12 pueblos mágicos de su entidad, la cual, destacó, será sede, en Guadalajara, del partido entre la selección mexicana y la de Corea del Sur. Para nadie pasó desapercibido que traía su camiseta verde. Por cierto, Samuel García no se quedó con las ganas de celebrar que Países Bajos vaya a jugar en Monterrey, porque, dijo, la playera de ese equipo es naranja y tiene como escudo un león. Ahí el dato.

› Entre choques y suspiros

Resulta que en las benditas redes circulan dos momentos de la participación del actor Richard Gere en la FIL de Guadalajara. En el primero se observa al protagonista de la película Mujer bonita hacer una fuerte crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para luego reconocer a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Como estadounidense, me avergüenzo profundamente de este Presidente… es un desafío para todos… su Presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo, así que le aplaudo”. En el otro momento, Gere no es el protagonista sino su interlocutora, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien no recibe la mejor respuesta del público cuando elogia a la mandataria mexicana. En las redes dos bandos confrontados buscan potenciar uno u otro momento. Un tercero sí revisa la participación completa del actor que, nos dicen, a sus 76 años sigue levantando suspiros. ¿Qué tal?

› MC refrenda su voto

Es sabido que a media semana, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores sumó sus votos a los de Morena y aliados en favor de la designación de Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Tan de notar fue, nos cuentan, que hasta se volvió a hablar de una alianza fosforena al menos en lo que corresponde al apoyo que finalmente recibió quien fuera consejera jurídica de la Presidencia. Lo anterior viene a cuento porque ayer el mandamás de ese partido, Dante Delgado, consideró que si bien no están de acuerdo con el procedimiento para la nominación “no había ningún motivo para no otorgarle un voto a una mujer que tiene experiencia: fue Fiscal de la Ciudad de México”, dijo. Y aprovecho para dar un recargón: “Nosotros vamos a actuar con sentido de amor al país y no vamos a pensar en posiciones facciosas, como los que quieren sentirse oposición cuando ya no lo son”. Uf.

› Festejo, mensaje y sacrificio

A todo vapor, nos comentan, continuaban ayer los preparativos para la que, se espera, sea una de las concentraciones masivas más importantes del año. Y es que se prevé que miles abarroten hoy el Zócalo para conmemorar 7 años de la llegada al poder de la Cuarta Transformación y también se mande un mensaje tras la marcha de la llamada Generación Z que aglutinó a grupos opositores. Un dato que voces relevantes han estado difundiendo en las últimas horas es el resultado de la encuesta elaborada por Enkoll y El País que da cuenta de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene un respaldo popular del 74%. También en las últimas horas ha trascendido que quienes tendrán que sacar adelante la organización del evento son, entre otros, servidores públicos del gobierno a los que se ha dado instrucciones precisas para que cumplan con la tarea logística de organizar el acomodo de los asistentes, por lo que tendrán que estar en la Plaza de la Constitución desde las tres de la mañana. Uf.

› Listos para ir solos… o con otros

Con la novedad de que el PRI instaló ayer su Consejo Político Nacional, acción de arranque rumbo a la, dijo el dirigente Alito Moreno, “batalla electoral”. Lo anterior con miras el próximo año a la elección del congreso en Coahuila y en 2027 a las elecciones federales. Los priistas, nos comentan, no se quieren quedar atrás luego de que, en los rumbos de la oposición, el PAN hiciera su relanzamiento hace unos días —marcando distancia hacia los priistas— y hoy Morena y sus aliados busquen mandar un mensaje de respaldo popular desde el Zócalo. Por lo pronto, en el evento realizado ayer en el auditorio Plutarco Elías Calles, Moreno Cárdenas dijo que el Revolucionario Institucional está listo y “con plena determinación” para ir solo, aunque no cierra la puerta a hacer alianzas. Llamó a priistas que se han ido y se lanzó con fuertes descalificativos contra el partido guinda. “Fuera Morena, fuera Morena”, gritaron los consejeros, mientras Alito llamaba a defender las instituciones. Ahí el dato.

› Apoyo a migrantes

Y hablando del viaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, nos piden no perder de vista el mensaje que dejó a los migrantes mexicanos con los que se reunió en Washington. Y es que es sabido que la política migratoria, en la que se ha acusado acciones de terror e incluso xenofobia ha pegado fuertemente a miles de paisanos que viven allá. “Yo espero que poco a poco se vayan asentando las cosas. Sé que no ha sido fácil para ustedes en los últimos tiempos. Sé que la han pasado difícil y lo que hemos buscado es mejorar los consulados. Por favor hágannos saber todo lo que sigue mal, lo que sienten que no está funcionando bien, nuestro interés es que los consulados no solamente ayudan a las y a los mexicanos, a todo lo que tiene que ver con trámites y otras cuestiones que son necesarios”. Ahí el mensaje.