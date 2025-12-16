› Cónclave para el regalo de Alito

Y a quienes vieron ayer departiendo en restaurante muy elegante del sur de la Ciudad de México fue a Fernando Galindo, exsubsecretario de Egresos —en los tiempos en los que fueron secretarios de Hacienda Luis Videgaray y José Antonio Meade—, a Enrique Ochoa, extitular de la Comisión Federal de Electricidad y exdirigente nacional del otrora poderoso PRI y a José Francisco Yunes, mejor conocido como Pepe Yunes, quien perdió la elección al Gobierno de Veracruz con Rocío Nahle. Entre los comensales que saben de política, que no son pocos en ese lugar, no faltó quien dijera entre broma y verdad que en esa mesa aplicaba literal la frase popular “polvos de aquellos lodos”. Y no faltó alguien, con humor un poco más negro, que no descartó que estuvieran en ese lugar en pleno cónclave para ponerse de acuerdo sobre qué le podrían dar de regalo de Navidad a Alito. ¡Cómo son!

› Más ruido que gestión eficaz

Entre quienes dan seguimiento a temas financieros nos cuentan que en el viejo caso de Ficrea hay situaciones que están levantando cejas. Se trata del comportamiento de Javier Paz Zarza, quien se ostenta como representante de los afectados. Y es que hay quien señala que más que representar a estos últimos, la mayoría jubilados, y ser un buen gestor, ha optado por actuar como un agitador profesional. Lo anterior porque, nos cuentan, a pesar de que en Nacional Financiera le han explicado una y otra vez que esa institución no tiene relación legal ni fiduciaria con los pagos, él insiste en montar bloqueos y presionar muchas veces a quien no corresponde. Hay por eso ya quien ve en su proceder un intento por manipular la desesperación de los ahorradores, cuando existe un fideicomiso responsable que incluso ya ha realizado pagos parciales relacionados con este asunto. El problema, nos comentan, no es la falta de información, sino el interés de generar el ruido. Pendientes.

› La carrera morenista por Zacatecas

Interesante, nos comentan, los resultados de la más reciente encuesta elaborada por la reconocida firma Enkoll, que da cuenta de que el diputado morenista Ulises Mejía Haro es el aspirante más aventajado rumbo a la postulación del candidato de la 4T al Gobierno de Zacatecas. La medición replica las preguntas y la metodología que aplica la dirigencia del guinda para elegir a sus abanderados —en la que determinadas preguntas aportan más o menos puntos—. Dato importante: la encuesta no mide a Saúl Monreal dado el impedimento estatutario partidista que aplica al senador. Así pues, de acuerdo con el estudio de Heidi Osuna, Mejía Haro encabeza la contienda interna con 39% de la preferencia efectiva, además de liderar en todos los atributos evaluados siendo el único aspirante que alcanza el puntaje máximo de 10 sobre 10 en la metodología. Muy lejos quedan aspirantes como Geovana Bañuelos, Verónica Díaz Robles, José Narro Céspedes o Carlos Puente. Ahí el dato.

› Las mañaneras se salen de Palacio

Nos dicen que entre las novedades que traerá el próximo año está el nuevo formato de la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien en el ánimo de afinar cada vez más la atención de su gobierno a los problemas de seguridad del país, dispuso que todos los jueves y viernes, a partir de 2026, la conferencia matutina se salga del Salón de Tesorería de Palacio Nacional, para desarrollarse en los estados con mayores índices de violencia, donde se aprovechará para celebrar ahí las reuniones de Gabinete de Seguridad, con el fin de que haya una respuesta más enfocada donde más se necesita. Nos comentan que ya es usual que la mañanera vaya a otras entidades; sin embargo, este nuevo formato no sólo implica una mera visita informativa, sino que incluirá un despliegue de las y los funcionarios responsables y, pues sí, un apretón de tuercas a los gobiernos estatales que no se pongan las pilas.

› Senadora de pipa y guante

Ni la austeridad republicana ni mucho menos la pobreza franciscana, se comenta, terminan de caber en la mentalidad de legisladores de la 4T. El más reciente ejemplo se lo lleva la senadora morenista Mariela Gutiérrez, exhibida por el periodista Jorge García Orozco, por asistir a un evento vestida con una flamante chamarra de la marca de lujo italiana Moncler, famosa por sus abrigos de alta gama, cuyo valor en los almacenes es de 30 mil 700 pesos. Nos dicen que la legisladora quiso ponerse al último grito de la moda invernal con un accesorio de la tienda que vende ropa para esquí y climas de temperaturas bajo cero, pues para hacerle frente al frío de sus tareas institucionales. Por cierto, para quienes no ubiquen tanto a la senadora Gutiérrez, nos recuerdan que últimamente ha andado metida en el ojo del huracán por pretender desestabilizar el ayuntamiento de Tecámac, en el Edomex, municipio que gobernó y donde no quiere dejar de tomar decisiones. ¡Vaya!

› Obispo fractura a la 4T

Y las fisuras en la 4T no paran. Ahora llegan informes desde tierras zacatecanas, donde, nos comentan, sólo faltaban pretextos para que salieran a relucir las divisiones internas en Morena y un clérigo les dio ese motivo. Se trata del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, quien después de criticar a los gobiernos morenistas desató un cisma en la dirigencia local del partido, cuando el líder guinda en ese estado, Rubén Flores, interpuso una queja ante el Instituto Electoral estatal contra el pastor católico, a quien le exigió “que se calle”; sin embargo, antes de que el propio obispo le respondiera, el senador de Morena, Saúl Monreal, salió en su defensa para denostar a Flores por meterse con un representante religioso cuando, dijo, hasta la propia Presidenta Claudia Sheinbaum ha entablado un diálogo con la Iglesia y hasta invitó al Papa a visitar México. En medio de esta controversia, Monreal incluso pidió públicamente la renuncia de Flores, quien, insistió, no lo representa. Uf.