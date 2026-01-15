› ¿Caminos que conducen a Sonora?

En sitios donde se suelen revisar asuntos políticos que han adquirido cierta notoriedad circulan varias hipótesis sobre quién pudo haber mecido la cuna en el ruidazo que se buscó armar en redes con el video que exhibía un supuesto distanciamiento entre los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad, Omar García Harfuch. Nos dicen que en ese escándalo se aprecia un tejemaneje que derivó en que el asunto creciera y provocara que en una conferencia le preguntaran del tema al secretario Harfuch. En ese sentido, nos comentan que no puede desasociarse de sus posibles beneficiarios. Es ahí donde entra el factor Sonora. Y es que es sabido que Alfonso Durazo concluirá pronto su gestión y que su interés es mantenerse en la política. Esto, a pesar de las fotos que circulan donde se evidencian nexos familiares muy cercanos con los marinos señalados de huachicol y que ya costaron que su primogénito no pueda viajar a Phoenix de fin de semana. ¿Será realmente que en ese caso los caminos pudieran conducir a Sonora? Pendientes.

› Energía, punto de coincidencia Gobierno-IP

Con la novedad de que donde antes había distancia, hoy hay coincidencias. Y es que resulta que en el primer aniversario del Plan México, el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Energía, dependencia a cargo de Luz Elena González, empiezan a hablar el mismo idioma: sin energía suficiente, no hay inversión posible. Así lo reconoció el presidente del CCE, José Medina Mora, al destacar que ya existen condiciones que antes estaban cerradas para la inversión privada en generación eléctrica. Desde la óptica empresarial, el viraje no es menor. La apertura se da tras cambios constitucionales, modificaciones legales y un nuevo equilibrio donde el Estado garantiza al menos la mitad de la generación, lo que permite, ahora sí, la participación privada. La lectura es clara: la energía se convierte en la “punta de lanza” para reactivar proyectos detenidos. Y no sólo eso, el hecho de que se dé una confluencia de propósitos abre más posibilidades de éxito. Atentos.

› La hora de las netas en la 4T

A medida que se aproxima la fecha para la presentación de la reforma electoral, nos hacen ver que el tema no sólo es ocasión para nuevas disputas entre oficialismo y oposición, sino una suerte de guerra interna en la alianza de la 4T. Dicen que la venidera iniciativa ha provocado que PT y Verde, importantes aliados de Morena, cobraran más relevancia de la que suelen tener, ya que, sin sus votos, los guindas no tendrán cómo hacer para que la dichosa reforma se apruebe. Precisamente de esto habló ayer el diputado petista Reginaldo Sandoval, quien dedicó una clase de aritmética a los morenistas. “Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da”, ilustró a manera de recordatorio. Pero lo que más llamó la atención fue su franqueza cuando dijo: “¡Estamos en el poder..! Ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma (electoral)?”. Qué tal.

› El origen de la bronca

En el Senado afirman que detrás de la tensa situación bilateral con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, misma que prevalece en estos días, también está el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que para algunos legisladores como el priista Manuel Añorve, el de Macuspana nos “metió en esta bronca” frente al feroz vecino, debido a su postura en temas de seguridad, por ejemplo, aquella estrategia de “abrazos no balazos”, que no sentó nada bien en Washington y que ahora se está teniendo que enfrentar en el nuevo gobierno. “Fue él (AMLO) quien dañó esa relación de armonía que siempre habíamos tenido con los gobiernos del PRI y el gobierno de EU”, expresó el senador, quien reprochó que el fundador de Morena perdió de vista que Trump podía volver a participar en una elección y ganar, como ya vimos que pasó. “Y nada más molestó la relación (…) Y el fentanilo tan es así que sigue pasando y sigue habiendo detenciones por el tema del fentanilo en México”. Ahí el dato.

› Dejan libre al rector

Con la novedad de que el rector de la Universidad Autónoma de Campeche enfrentará su proceso en libertad, de acuerdo con la decisión de la jueza que lleva su caso. Es sabido que José Alberto Abud Flores fue detenido por la Policía y se le acusó de llevar droga. Sin embargo, su abogado ha señalado inconsistencias que ponen en duda la versión y, por el contrario, han hecho que muchos empiecen a dar crédito a la versión de que el gobierno de Layda Sansores estaría detrás del hecho. Porque resulta que éste fue más allá de la captura de Abud: se aprovechó su ausencia para relevarlo del cargo y poner a una persona señalada como afín a la mandataria estatal. Y todo ello, porque el rector se inconformó con el hecho de que Morena pretendiera hacer proselitismo en la institución. La Presidenta Sheinbaum ayer se refirió al caso al rechazar que se use la justicia para temas políticos.

› Se busca el piso de Noroña

Que ya perdió el piso el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, dijo ayer la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien incluso admitió que llegó a tener una no tan mala percepción del legislador morenista: “En su momento yo lo conocí, tuve un acercamiento con él, porque visitó Uruapan en algunas dos ocasiones. Cuando yo lo conozco, se me hace una persona pues, dentro de lo que cabe, lo vi bien en su raciocinio”. Sin embargo, comentó la edil, las constantes agresiones de Noroña hacia ella le hacen pensar que al político que se dice de izquierda ya sólo le importa conservar el poder y llenar sus bolsillos. “Yo veo todos los días en las redes sociales el golpeteo que hay hacia mi persona, el desprestigio que quiere hacer hacia mí, hacia mi familia y hacia el movimiento (del Sombrero)”, al que ella pertenece, “pues no es más que una muestra de su desesperación”, dijo en una entrevista la esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo. “Lo vemos en sus viajes lujosos y todo lo que hace, pues es gente que ya perdió el piso totalmente”, insistió. Uf.