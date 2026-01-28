› ¿Cambios en el Interoceánico?

Así que la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, informó ayer sobre las indagatorias que lleva a cabo en torno al descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico, en las que se apunta como la causa de la tragedia el exceso de velocidad. Lo anterior ha derivado en la detención del maquinista, pero, nos hacen ver, no sería el único efecto que el tema del accidente producirá. Y es que se ha conocido la versión de que tras difundirse el dictamen de la autoridad investigadora, el director de Operaciones de ese medio de transporte habría renunciado, quedando en su lugar un encargado de despacho y, por lo tanto, pendiente el nombramiento de un relevo que se dará a conocer en los próximos días. La encargada de informar de ese ajuste sería la empresa Ferrocarril Interoceánico S.A de C.V, que, es sabido, se encuentra bajo la jurisdicción de la Secretaría de Marina. Pendientes.

› Lo cachan y lo queman

Vaya exhibida la que se llevó el director de Gestión del Medio Ambiente del municipio de Tlajomulco, Jalisco, Emmanuel de Jesús Arriero Gutiérrez, quien fue captado cuando estaba plácidamente recostado en su escritorio en horas laborales. Quien le tomó foto no desaprovechó la oportunidad de llevar la imagen a redes sociales, donde muy poco tardó en ser del dominio nacional. Dicen que lo registrado en las fotografías da cuenta de que estas prácticas ya son un hábito del funcionario, pues aparece en dos momentos, uno en el que está vestido con camisa verde a cuadros y otro en el que trae una de color rosa. En una está desparramado en el mobiliario y en otra hasta luce descalzo. Aunque el Ayuntamiento intentó justificar lo injustificable, al señalar que Arriero tiene una condición médica, no le quedó otra que aceptar que aquella conducta es más que inapropiada. No obstante, lejos de anunciar la separación del cargo, como muchos esperaban, sólo pidió al burócrata que no lo vuelva a hacer. Qué tal.

› Que EU ya coopera en caso Manzo, dicen

Y ahí tienen al diputado local de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, quien, se comenta, sólo salió a inquietar con su información a medias sobre que, según él, Estados Unidos ya está cooperando para esclarecer el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre. Dijo el legislador —uno de los rostros más visibles del Movimiento del Sombrero que fundó el edil asesinado—, que más de 50 personas serán detenidas con relación al referido crimen. Bautista Tafolla, quien antes envió solicitudes a las autoridades estadounidenses para que éstas metieran mano a la investigación —algo que no fue muy bien visto en medio de presiones que sufre el país por parte del vecino— dijo que la colaboración de la Fiscalía michoacana y el Gobierno estadounidense ha traído “avances increíbles”, aunque dejó hasta ahí su reporte. “¡Lástima!”, dijo, al no poder comentar estos resultados. “Ya vendrá el fiscal (Carlos Torres Piña) a comentarlos en alguna rueda de prensa”, aseguró el también empresario.

› El atrincherado del CIDE

Para pepelones, nos comentan, el que está estelarizando el polémico exdirector del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, quien, como dijo su colega en la academia, el economista Francisco Cabrera-Hernández, dejó el cargo, pero no la institución, porque simplemente se niega a acatar que fue destituido por la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz. “Resulta que Romero ya dejó físicamente la dirección del CIDE, pero hace unos meses se autonombró investigador y se dio definitividad. Así, cambió su trinchera a un cubículo en el edificio de investigación. Al fin que la dignidad ya la perdió desde hace mucho”, escribió Cabrera-Hernández, después de que la secretaria de Ciencia del Gobierno de México presentara oficialmente a la investigadora Lucero Ibarra Rojas como nueva titular de de la institución educativa. Lo que tantos se preguntan ahora es hasta cuándo aguantarán los académicos de la institución a Romero Tellaeche, quien desde hace tiempo goza de una nada buena reputación.

› ¿Quién es más corrupto?

Mientras que a unos les indigna, a otros les parece un chiste que dos personajes con tantos cuestionamientos encima intercambien acusaciones o compitan por ser lo peor que le pudo pasar a la política mexicana. Nos dicen que éste es el caso del morenista Gerardo Fernández Noroña y del priista Alejandro Moreno Cárdenas. Unas fichitas, nos dicen. Ayer protagonizaron un nuevo encontronazo, ahora en redes sociales, donde el primero aludió “la hipocresía” de la oposición por criticar la adquisición de vehículos en la Corte, cuando, por ejemplo, Alito Moreno trae dos camionetas Suburban blindadas con 10 hombres armados. El líder del PRI no se pudo quedar callado y se lanzó contra Noroña con un tono todavía menos cariñoso: “Eres un sinvergüenza, un lacayo, un esbirro, una hipócrita rata corrupta. ¡Eres una p...che vergüenza!”, le respondió en su cuenta de X, donde hasta “migajero” le llamó. “Eras un gritón de cuarta y hoy eres un tapete, porque ya te dejaron sentarte en la mesa. Migajero del poder, viviendo de lo que te avientan desde arriba”, le dijo. Y pues, a ver de los dos quién gana. Uf.

› Azules le aplauden a verdes y rojos

Nos dicen que mientras varios actores de la 4T hacen piruetas y maromas por defender la unidad en tiempos de tensión política, en el PAN están celebrando lo que llaman la rebeldía del PT y del Verde Ecologista por asumir “una posición de dignidad” en la ruta legislativa que se intenta trazar para construir la reforma electoral. Y es que el dirigente del blanquiazul, Jorge Romero, celebró que los aliados de Morena “estén teniendo identidad propia”, al rechazar aspectos del proyecto con los que él y la oposición tampoco coinciden, como eliminar los pluris en la conformación del Congreso de la Unión o reducir el presupuesto a los partidos. En un saludo irónico a su adversario, el diputado petista Reginaldo Sandoval, una de las voces más críticas de la iniciativa presidencial, cuestionó las diferencias que se han manifestado al interior del oficialismo, en un proyecto que ni siquiera los aliados han podido conocer. Tsss.