› Jalisco y CFE echan luz al Mundial

Con la novedad de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, realizaron ayer un recorrido por el Estadio Guadalajara. Fue como parte de un encuentro, se ha informado, para acordar todo lo relacionado con los temas energéticos que atañen a la fiesta mundialista y, de paso, también para revisar las necesidades de energía eléctrica en el estado a largo plazo. Nos comentan que, por lo pronto, ya quedó establecida la base de coordinación entre el gobierno estatal y la empresa pública para dar seguimiento en los inmuebles estratégicos del Mundial y que no se presente ningún problema a la hora de la hora. Entre éstos están, por supuesto, los aeropuertos de la capital jalisciense y de Puerto Vallarta. Calleja realiza una gira por las entidades que fungirán como sedes mundialistas, para dar acompañamiento técnico. Y Jalisco, se ha señalado, espera tres millones de visitantes durante la fiesta del balompié más importante a nivel internacional. Ahí el dato.

› Piden en Morena corregir reforma judicial morenista

Sí, la petición que elevó ayer el senador morenista Javier Corral Jurado es la de revisar la reforma judicial. Para el exgobernador de Chihuahua es necesario que, antes de elegir a la otra mitad de juzgadores que quedaron pendientes tras esa reforma, se evalúen los criterios de elección, después de que, a su ver, quedaron evidenciados “casos ejemplares de desconocimiento brutal” en los estados. “Estamos obligados a analizar qué ha pasado en el primer año. Y a la luz de este primer año podemos hacer una evaluación”, dijo el también presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara alta, quien insistió en que “tiene que haber criterios mucho más claros y definidos del universo de candidatos”, para hacer que prevalezca la carrera judicial, la experiencia, el conocimiento… “Tiene que haber exámenes”, pidió Corral en otro claro ejemplo de las diferencias que no dejan de manifestarse al interior de la Cuarta Transformación, en donde el argumento que hasta ahora prevalece es el defender con todo la reforma judicial. Uf.

› Saúl y el vendaval

Y fue Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de los guindas en San Lázaro, quien se pronunció en contra de las aspiraciones de su hermano Saúl para suceder a su otro hermano, David, en la gubernatura de Zacatecas. “No estoy en favor de que Saúl Monreal, mi hermano más pequeño, participe como candidato a gobernador para suceder a un hermano, no estoy de acuerdo, se lo digo con toda honestidad, no juego doble, nunca he jugado doble. Ésa es mi convicción”, declaró el más destacado de los integrantes de la familia Monreal. Nos dicen que no sería la primera vez que a Saúl lo buscan contener sus seres queridos. Por estos días, él mismo dijo que Morena no debería descartarlo por su parentesco con estos políticos zacatecanos ya que David, quien hoy gobierna el estado en cuestión, tampoco lo apoya, pues, recalcó, cuando quiso convocar a funcionarios de la administración de su hermano, para formar su estructura, éstos le dijeron que, con pena y todo, no podían respaldarlo, pues no se los habían permitido. Pendientes de si Saúl recapacita.

› Duarte en prisión

Comentan que ayer no fue el mejor día para el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien después de que ya saboreaba las mieles de la libertad, tras nueve años en prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa —una condena que terminaría de cumplir en abril próximo—, fue imputado por otro delito con el que —de ser hallado nuevamente culpable— se quedaría tras las rejas 14 años más. Y es que, a semanas de que pudiera poner los dos pies afuera del Reclusorio Norte de la Ciudad de Mexico, la Fiscalía General de la República, dirigida por Ernestina Godoy, colocó una acusación que impide por el momento una salida, para muchos anticipada. De acuerdo con los alegatos de la FGR, el exmandatario estatal todavía debe responder por el desvío de cinco millones de pesos que la Federación le entregó a su administración para apoyar a personas con discapacidad en Veracruz, un recurso que jamás llegó a este sector. Dicen que después de escuchar los 38 datos de prueba que hoy lo imputan, Duarte respondió ante el juez que aquellas acusaciones no son más que “una bola de sandeces”. Qué tal.

› Se le hizo fácil

Vaya regada la de la regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, a quien las redes sociales —que no perdonan— evidenciaron tras ser captada el pasado domingo, en un acto público, acompañada de un mono araña. Lo malo, dicen, no era la compañía, sino que se trata de una especie protegida al estar en peligro crítico de extinción. Lo feo, nos hacen ver, es que la funcionaria lo llevaba atado a una correa. Y lo peor, todo el mundo vio cuando le daba unos “sopapos”, al parecer para regañarlo por su inquietud. Las imágenes inmediatamente detonaron la indignación de los internautas, lo que obligó a la regidora a dar una explicación que, por cierto, la dejó peor parada. Dijo Villarruel que el mono no era suyo y que se le “hizo fácil” acercarse para acariciarlo y cargarlo, aunque cuentan que el video indica todo lo contrario. Como claramente estas justificaciones no dejaron satisfecho a nadie, al final, la política emecista no tuvo más remedio que restringir el acceso a sus perfiles en Internet.

› Lecciones de coherencia desde Palacio

Más claro ni el agua. La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a aquel levantón de mano que hizo el líder del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, a la legisladora Ruth González, quien es esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Tras la polémica —que ya se creía superada, Velasco dijo que era ella la más indicada y la mejor posicionada para el cargo. La legisladora no se subió al tren y dijo que sigue haciendo su trabajo legislativo. La Presidenta Sheinbaum, sin embargo, no quiso dejar de registrar la lanzada de Velasco y dijo: “No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir… ésa es mi opinión personal”, dijo la Jefa de Estado, quien dejó a criterio del Verde y también de Morena si se accede o no a esta maniobra política, que además va en contra de la reforma estatutaria de Morena contra el nepotismo aprobada en 2025. Pendientes.