› El costo de Sergio el bailador

Y va a ser Morena, nos comentan, por lo pronto de refilón, aunque si el asunto sigue creciendo entonces será más de lleno, el partido que asuma costos por la decisión de su diputado Sergio Mayer, de pedir licencia para poder enrolarse en un reality show, forzando a que su suplente tomara su curul. Y es que, nos comentan, el caso del actor ayer fue tomado por el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para recetarle a los guindas un raspón en las benditas redes, aprovechando además la discusión sobre las reformas laborales. “Morena le permite ausentarse meses a su diputado para entrar a La casa de los famosos, pero no quiere aprobar los dos días de descanso para millones de trabajadores”, escribió. Hasta ayer no tenía respuesta. Algunas voces desde Morena ya señalan que la dirigencia a cargo de Luisa Alcalde, debería endurecerse ante casos en los que de pronto el guinda queda salpicado de frivolidad.

› De CSP a Partido Paz

Con la novedad de que quienes pretendían llamar a su partido político CSP, es decir, las siglas que se forman con el nombre y apellidos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cambiaron de opinión y dejarán de llamarse así. Esto luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia mandara un oficio de inconformidad y la propia mandataria diera a conocer el caso en una conferencia mañanera. Según la agrupación el significado de las siglas para ellos era Construyendo Sociedades de Paz y nada tiene que ver con el nombre de la mandataria. Y no sólo eso, sino que, resulta ahora, ya desde antes tenían en la cabeza cambiarse de nombre. El caso es que tras el coscorrón, se ha conocido que de lograr el registro se llamarían Paz, a secas. Por cierto que hasta ahora sólo los integrantes de esa Asociación Civil saben a ciencia cierta cuánto les redituó el uso de una de las formas más populares con las que se identifica a la Presidenta durante más de un año. Qué tal.

› Marx amaga con volver

Y como era de esperarse resulta que el exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, aunque se va, no se va totalmente. Y es que resulta que ayer se difundió un video en el que advierte que algún día regresará a refundar la Secretaría de Educación Pública. Nos dicen que, según parece, buscará consolidar la iniciativa que lanzó cuando rompió lanzas con el titular de la dependencia, Mario Delgado, esto es, la de crear lo que llama comités de defensa de los libros de texto y de la Nueva Escuela Mexicana. Quien fuera cesado tras oponerse a la realización de cambios precisamente a esos libros, sostiene que a la política educativa iniciada en el sexenio pasado “intentan descafeinarla” y quitarle “pensamiento crítico” y que entonces sólo haya en las escuelas preparación para convertirse en obrero en las maquilas. Con el amago de lanzarse a las calles, Marx dice que seguirá intentando realizar su “asalto al cielo”. Con lo cual a quienes suponían que su destino es hacer política abierta, desde los espacios magisteriales, les empieza a conceder razón. Pendientes.

› …Pero los cambios en los libros van

Y hablando de libros de texto y, quizá sin quererlo en respuesta a los amagos de Arriaga, en lo que tampoco hay marcha atrás es en la decisión de que en los primeros se incluya el tema de la participación de las mujeres en las gestas heroicas del país. Fue la Secretaría de Educación Pública la que dio cuenta en un comunicado lo siguiente: “Los libros de texto gratuitos de primaria incorporarán de manera explícita la participación histórica de las mujeres en la Independencia, la Reforma y la Revolución. Además, se ampliará la inclusión de lenguas indígenas en los contenidos escolares y se fortalecerá el reconocimiento a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas”. Se ha señalado que una de las peticiones que se le hicieron a quien ocupará la dirección General de Materiales Educativos de la SEP era precisamente ésta. No puede narrarse la historia de México como si sólo la hubieran hecho hombres, por lo que su actualización destacará el papel protagónico de las mujeres en la construcción del país, refirió la dependencia. Ahí el dato.

› “Aquí nomás saludando”

Con la novedad de que ayer la senadora Andrea Chávez, como se dice en el argot digital, rompió las redes, o bueno, las que tienen que ver con la conversación de temas de política, con un anuncio sobre su próxima maternidad. “Con mi corazón desbordado de alegría, y con la emoción a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino, y que ya transformó de raíz, incluso antes de nacer, nuestra manera de amar y nuestra forma de ver el mundo”, expresó. La legisladora morenista, a quien se ubica como muy posible interesada en buscar la postulación de su partido a la gubernatura de Chihuahua, publicó una foto en la que su pareja la abraza mientras ella sostiene imágenes de un ultrasonido. El aviso ha provocado una multiplicidad de reacciones, aunque, nos comentan, una que va cargada de humor es la de otra senadora, ella priista, Claudia Anaya, quien también publicó en redes una foto también con su pareja y el mensaje: “No tengo embarazo que anunciar... yo aquí nomás saludando”.

› Animado evento presidencial

Muy animado, nos cuentan, estuvo un acto de ayer de la Presidenta Claudia Sheinbaum en León, Guanajuato, donde encabezó la inauguración del Bachillerato Nacional plantel León. Y es que los estudiantes que ocuparán el nuevo plantel celebraron emocionados que la mandataria se sumara a una expresión viral six-seven —ésa que se hace moviendo alternadamente las palmas de las manos—, al lado de la gobernadora Libia Dennise García. Y también, prueba de la relevancia que tienen en la comunicación de los jóvenes los videos en redes como TikTok, la propia Sheinbaum aprovechó que el acto era sobre educación media superior, para comentar uno que toda la comunidad conoce y que se hizo a partir de un discurso que se volvió rap en el que dice: “Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayamos directo a la preparatoria. Ya no va a haber más exámenes del Comipems en el 2025”. El acto mostró, nos comentan, que la Presidenta tiene buena aceptación entre la chaviza.