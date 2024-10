Lomelí, a Comunicación con Clara

Y fue la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien definió ayer que será Ana María Lomelí quien quede al frente de la Coordinación de Comunicación Social de su administración. “Es un símbolo y referente del periodismo”, afirmó la mandataria capitalina. La comunicadora es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y cuenta con 40 años de experiencia. “Como parte del equipo que trabaja en la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, el día de hoy nuestra Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, me honró con el nombramiento como coordinadora de Comunicación Social. Pediré licencia como diputada federal. Mi eterno agradecimiento a nuestra Presidenta, por la confianza depositada en mí durante su campaña… A ti, mi admirada y querida Clara Brugada, te ratifico mi compromiso desde esta responsabilidad”, ha escrito Lomelí.

Yunes a monedazos

Tremendo abucheo el que se llevó Miguel Ángel Yunes padre por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes lo interceptaron a su salida de un establecimiento en Veracruz. “¡Yunes, traidor, te vendiste al dictador!”, se escucha que le gritan decenas de personas, en un video que circula profusamente en las benditas redes. Es sabido que los Yunes, padre e hijo del mismo nombre, fueron quienes dieron el voto que faltaba a la 4T para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial, de la cual se derivaron las leyes secundarias finalmente aprobadas ayer en Diputados, y la realización en el Senado de una tómbola con la cual se definió cuáles serán las plazas que se someterán a votación en 2025 y, por lo tanto, qué jueces perderán el empleo. Los manifestantes bloquearon por unos momentos el paso de la camioneta de Yunes y le arrojaron monedas. No le perdonan, nos comentan, el agravio infligido.

El paso de Profeco, ANTAD y Walmart

Relevante, nos comentan, que entre las primeras acciones que ha tomado la nueva administración de la Profeco, con Iván Escalante al frente, sea la de establecer mesas de trabajo permanentes con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, así como con Walmart México. Y es que, ha adelantado el funcionario, una de las acciones prioritarias de la institución será la de denunciar a quienes se hacen pasar por verificadores, así como a servidores públicos que traten de sacar ventaja con sus cargos y soliciten dinero a proveedores. El objetivo establecido por la Presidenta Sheinbaum es la cero corrupción, ha referido. Por lo pronto, tanto la ANTAD como Walmart han mostrado disposición y apertura a mejorar la atención a los consumidores. Diego Cosío, presidente de la primera refirió que el compromiso es sumar, en tanto que el vicepresidente de Nueva Walmart México, Javier Treviño, destacó que estos diálogos permitirán mejorar prácticas. Ahí el dato.

Diálogo con el Inai

Nos recomiendan estar muy atentos a la reunión que se llevará a cabo mañana, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reciba a los comisionados del Inai. De entrada, nos dicen, el hecho de que los integrantes del órgano colegiado del Instituto sean recibidos en el Palacio de Covián confirma la disposición al diálogo del Gobierno federal, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum. Con el encuentro de mañana se rompe una dinámica de enfriamiento de la relación entre el Ejecutivo federal y el órgano garante del acceso a la información, que se mantuvo durante el pasado sexenio. El presidente del Inai, Adrián Alcalá, solicitó audiencia con el nuevo Gobierno desde la etapa de transición y ahora su petición fue atendida. De la plática de mañana dependerá, en buena medida, el futuro de este organismo autónomo y de la transparencia en el país.

Los olvidados de Campeche

Nos cuentan que algunos funcionarios de Campeche tienen un concepto muy elevado de la protección civil, como la secretaria de Protección, Marcela Muñoz Martínez, quien, ante la inminente llegada del huracán Milton, el pasado 8 de octubre, viajó a la Ciudad de México y ahí estuvo durante toda la contingencia. Hay quienes la vieron abordar un día antes —cuando ya estaba la alerta máxima— el vuelo AM2441 de Aeroméxico, con hora de salida a las 07:09 del Aeropuerto local, junto con tres personas del sexo masculino. Total, que cuando el meteoro pegó en el Caribe mexicano, la responsable de la seguridad estaba muy lejos de Campeche y, por lo tanto, no se enteró de que en Isla Arena no se realizó un desalojo a tiempo y como consecuencia, 500 personas quedaron atrapadas en sus casas inundadas. En días recientes han surgido quejas de los damnificados por la falta de apoyo del Gobierno estatal, que encabeza Layda Sansores, quien, por cierto, no ha dicho una sola palabra sobre este tema en sus emisiones del Martes del Jaguar. Uf.

Señalan más errores

Y fue durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, que el priista Rubén Moreira exhibió algunos errores de contenido en la misma, que no fueron corregidos en los dictámenes del Senado ni de la Cámara de Diputados. En el artículo 553 y 554 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ejemplo, se repiten textos de manera innecesaria, señaló. En esa lógica nos dicen que Ricardo Monreal ha aceptado los señalamientos y ha anticipado que se están revisando las inconsistencias para ver si aún es posible hacer correcciones. “Podemos hacer las modificaciones necesarias antes de la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros el 16 de octubre”, explicó. Hace unos días se desató una controversia porque en la reforma constitucional también se incluyeron dos artículos contradictorios. Por lo pronto, pendientes.