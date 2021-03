CHIVAS: José Luis Higuera se destapa y dice la verdad del fichaje de Oribe Peralta

Cada que un jugador pasa de América a Chivas o de Chivas a América siempre genera polémica y más si es un futbolista con buen pasado en el odiado rival.

Hace unos años Oribe Peralta se robó todos los reflectores cuando anunció que después de ser ídolo y capitán en el América pasaría a las Chivas, a pesar de que se rumoraba que su carrera ya estaba en el ciclo final.

José Luis Higuera, exdirectivo de las Chivas, fue el artífice del fichaje de Oribe Peralta y en entrevista con el portal deportivo MedioTiempo reconoció que no fue una buena decisión.

Nos equivocamos, es un gran jugador, una gran persona y esto no quiero que se malentienda, pero como decisión deportiva fue mala; nos ganaron muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento", dijo.

El actual dueño del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX resaltó que las urgencias y las prisas se apoderaron de ellos al momento de decidir contratar a Oribe Peralta.

"Habían muchas urgencias y nos ganó la prisa, cosa que no me había pasado antes; todas mis decisiones eran muy pensadas, tranquilas, y esa vez no, teníamos varias presiones y fue una decisión que no era para el modelo exitoso en Chivas”, comentó.

¿CÓMO VAN LAS CHIVAS EN LA LIGA MX?

Hasta la Fecha 8, el Rebaño suma 10 puntos y se ubica el décimo sitio y de estos partidos "El Hermoso" solamente ha jugado 64 minutos, producto de un partido.

"Revisas el rendimiento y fue de las decisiones que no se debían tomar en Chivas. Creo que hay tres, cuatro o cinco ejemplos idénticos, fue una total miopía de los que estábamos ahí, yo como la gente de mayor confianza para Amaury fue una mala recomendación", reconoció José Luis Higuera con MedioTiempo.

El próximo partido de las Chivas es este miércoles contra el Querétaro en la jornada doble del Guard1anes 2021; el sábado 6 de marzo visita Mazatlán.