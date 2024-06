Eurocopa 2024 | Así se juegan los cuartos de final al momento; cruces y días

La Eurocopa 2024 está por entrar a la ronda de cuartos de final, en donde las mejores ocho selecciones del continente se medirán en intensas batallas para buscar llegar a las últimas instancias. Al momento ya hay cuatros equipos con su destino definido.

Tan solo restan por jugar cuatro duelos en los octavos de final de la Eurocopa 2024; Francia vs Bélgica, Portugal vs Eslovenia, Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía.

El primer clasificado a los cuartos de final fue Suiza, que derrotó a la campeona defensora Italia, el 2-0 final de los relojeros no fue un resultado sorpresivo, pues desde la fase de grupos dejaron en claro que eran un rival fuerte y la Azzurra estuvo de capa caída.

España avanza con autoridad a los cuartos de final. Foto: AP

Después la anfitriona Alemania tuvo que emplearse a fondo para vencer a Dinamarca por 2-0. La Mannschaft se sobrepuso a un gol anulado en favor y uno en contra para avanzar de ronda.

España fue el tercer clasificado a los cuartos de final luego de vencer por goleada de 4-1 a Georgia, que tras vencer en la última jornada de la fase de grupos a Portugal soñaba con dar otra exhibición de antología, pero la Furia Roja fue mucho rival.

Y el último equipo clasificado a la siguiente ronda fue la Selección de Inglaterra, que como ha sido costumbre durante toda la Eurocopa 2024, sufrieron demasiado contra un rival en el papel de menor nivel y jerarquía. De manera agónica eliminaron a Eslovaquia con gol de último minuto de Jude Bellingham.

Así se juegan los cuartos de final de la Eurocopa 2024

España vs Alemania | 5 de julio

​Inglaterra vs Suiza | 6 de julio

España vs Alemania, final adelantada de la Eurocopa 2024

El partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania es sin duda una final adelantada, pues son las dos selecciones que han mostrado un nivel más constante, además de ser un choque entre los dos máximos ganadores del torneo continental.

España, campeona de la Eurocopa en 1964, 2008 y 2012, llega a este partido con la confianza en alto. Su estilo de juego fluido y agresivo, liderado por jóvenes estrellas como Lamine Yamal, ha cautivado a la afición y los ha convertido en favoritos al título.

Alemania, por su parte, no se queda atrás. Con una mezcla de experiencia y juventud, la selección teutona busca recuperar la gloria continental que les ha sido esquiva en los últimos años. Jugadores como Niclas Füllkrug, Kai Havertz y Jamal Musiala serán claves para las aspiraciones teutonas.

aar