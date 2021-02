LIGA MX: Fuerte agarrón entre David Faitelson y "Ruso" Zamogilny

Uno de los periodistas deportivos más polémicos de la actualidad es David Faitelson, el comentaristas de ESPN siempre da de qué hablar, ya sea en la cadena televisiva o en sus diferentes rede sociales.

Después de lo ocurrido con el América y una posible alineación indebida, Faitelson comenzó a publicar su comentario al respecto y no hubo quien se aguantara para contestarle, uno de ellos fue Damián "Ruso" Zamogilny.

El excentrocampista del Puebla le respondió a David Faitelson en un tuit y de ahí comenzó una serie de publicaciones en las que hasta el exentrenador de La Franja José Luis Sánchez Sola "El Chelis" salió en embarrado.

"¿Le quitará Yon de Luisa los 3 puntos al América? Sería, también, una buena demostración de que el América no maneja ni tiene influencias sobre la Federación Mexicana de Futbol... Pago por ver...", fue el primer comentario.

"No encuentro en el mundo de la comunicación deportiva un periodista con tantas contradicciones como tú, @Faitelson_ESPN. Está clarísimo que te mueves por intereses personales y desde hace mucho perdiste la objetividad. Para cada situación tienes dos o más posturas", le contestó Zamogilny, con una imagen de un comentario que el reportero había hecho hace unos meses en un caso similar, pero que involucraba al Toluca.

Faitelson de inmediato le contestó y le puso, "Mira @RusoZamogilny. Respeto tu opinión. La valoró de quien viene. Si fuera Beckenbauer o Rafael Márquez me preocuparía, pero viene de ti... Por cierto, yo seré contradictorio, pero no me conocen como traidor en el futbol. ¿Le preguntamos a @Elchelis?".

David Faitelson se quejó de una alineación indebida de Toluca hace unos meses. Foto: Twitter

METEN AL "CHELIS" EN SU PLEITO

José Luis Sánchez Solá "El Chelís" en su última etapa como entrenador del Puebla decidió llevarse a Damián Zamogilny como su auxiliar técnico, pero al parecer esa mancuerna tuvo algunos problemas.

David Faitelson aprovechó para recordarle a Zamogilny su mal momento en La Franja, pero de inmediato contestó "El Chelís" y les pidió que no lo metieran en sus problemas.