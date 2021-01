LIGA MX: Horarios, dónde y cuándo ver en vivo los partidos de la Jornada 2

El Guard1anes 2021 ya arrancó y este fin de semana se juega la Jornada 2 de la Liga MX, por lo que algunos equipos que iniciaron con derrota querrán salir triunfantes en su segundo compromiso y sobre todo no empezarse a alejar de los punteros.

El partido que más llama la atención es el que se llevará a cabo en la Sultana del Norte, cuando el América de Santiago Solari visite al Monterrey de Javier Aguirre.

Ambos equipos arrancaron la campaña con el pie derecho, aunque a los capitalinos les costó más trabajo derrotar al Atlético de San Luis el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca.

Rayados viene de una victoria contundente ante el Atlas, pero a su entrenador no le convenció el resultado. Se espera que para esta fecha Solari ya tenga su visa de trabajo y pueda estar en el banquillo azulcrema.

Por otra parte, Chivas, Pumas y Cruz Azul querrán ganar en sus respectivos compromisos, ya que en la Jornada 1 no lo pudieron hacer. El Rebaño empató ante el Puebla, los de la UNAM contra los Xolos y La Maquina cayó en su visita a Torreón ante Santos Laguna.

Tigres, el otro poderoso regiomontano, sin muchos problemas derrotó al León, actual campeón de la competencia. La Jornada 2 inicia este viernes y acaba el próximo lunes.

Aquí te dejamos todos los horarios, días y por dónde ver los encuentros en vivo:

Hora: 12:00

Estadio: Olímpico Universitario

Canal: TUDN

Hora: 19:06

Estadio: TSM Corona

Canal: Fox Sports

Hora: 21:06

Estadio: Corregidora

Canal: Imagen TV y Fox Sports

Pumas vs MazatlánSantos vs TigresQuerétaro vs Atlas