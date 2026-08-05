Muere José Antonio Carmona Carmona, ‘Pepe Habichuela’, leyenda de la guitarra flamenca

José Antonio Carmona Carmona, conocido como Pepe Habichuela, murió a los 82 años este martes, en Madrid, España, donde vivía desde hace unos años. El guitarrista flamenco tuvo una carrera prolífica, pero se retiró de los escenarios desde el verano de 2024 debido a una enfermedad.

El cuerpo del querido y reconocido músico, miembro de una dinastía flamenca, es velado en Granada, de donde era originario. Además, el presidente Pedro Sánchez dedicó un emotivo mensaje al artista.

Muere José Antonio Carmona Carmona, ‘Pepe Habichuela’; la música española en duelo

El mundo del flamenco está de luto tras la muerte de José Antonio Carmona Carmona, conocido como Pepe Habichuela. El guitarrista granadino falleció a los 82 años, dejando un legado inmenso en la música española.

El artista nació en Granada en 1944 y desde joven se vinculó al arte flamenco, convirtiéndose en uno de los guitarristas más influyentes de su generación. Su estilo innovador lo llevó a colaborar con figuras como Enrique Morente y a ser parte fundamental de la renovación del flamenco contemporáneo.

Tras la noticia del fallecimiento de José Antonio Carmona Carmona, conocido como Pepe Habichuela, diversas personalidades de la música y de la política compartieron mensajes de despedida para el músico.

“Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos”, escribió en X, antes Twitter, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos.



Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural.



Un abrazo a su familia y a sus seres queridos.… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 4, 2026

Granada se despide de Pepe Habichuela

El cuerpo del músico conocido como Pepe Habichuela llegó hace unas horas al Teatro Isabel la Católica, en Granada, donde ingresó entre aplausos y gritos del público.

Pepe Luis Habichuela, sobrino de José Antonio Carmona Carmona, confirmó a través de su cuenta de Instagram que el famoso guitarrista será velado en dicho teatro municipal.

Te puede interesar: