Elección de jueces va, asegura Noroña

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dijo, tras conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aseguró que la aplicación de la reforma judicial se cumplirá y la elección de ministros va en junio de 2025.

“No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México.

“Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza, que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio del 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseveró.

Además, en redes sociales el legislador Noroña, señaló que la Corte demuestra “un caracter faccioso”.

“La SCJN acaba de acreditar su carácter faccioso, asumiéndose como el supremo poder, por encima del poder Legislativo, del Ejecutivo y, sobre todo, del soberano: del pueblo de México. Les reiteramos: nada detendrá la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025”, escribió.

En tanto el diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Arturo Ávila, señaló que, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se podría “dar un golpe de estado técnico, al atribuirse facultades metaconstitucionales para revisar el proceso legislativo de la reforma”.

Subrayó que la Suprema Corte está intentando subordinar a otro poder de la Unión, que, además de ser soberano, fue electo por el pueblo de México.

Arturo Ávila menciona, no obstante, que pese a la pretensión de la Corte de asumir atribuciones que constitucionalmente no le corresponden, cualquier acción del máximo tribunal no tendría efectos contra la reforma, ya que el Poder Legislativo cuenta con atribuciones únicas en materia constitucional.