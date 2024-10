Juzgadores declinan participar en la elección popular del 2025

Decenas de juzgadores que resultaron insaculados utilizaron las redes sociales, de manera individual, para hacer pública su declinación a participar en la elección popular del 2025, luego de reprobar que mediante el azar y una tómbola a la que consideran un “circo” y una “burla”, el poder haya definido el “fin de su carrera judicial”, con la pérdida de sus trabajos.

Entre los 386 juezas y jueces de Distrito y 464 magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) insaculados el sábado en la Cámara de Senadores se encuentra Alejandro Andraca, con 23 años de carrera judicial y quien es titular del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo.

En el 2025, señaló, concluirá su función como magistrado de Circuito, pues “no participaré en la elección extraordinaria del año entrante para conservar mi cargo. En 2025 termina mi ciclo en el Poder Judicial de la Federación luego de 24 años”, lamentó.

No voy a participar, también, por un tema de dignidad, ni por validar una reforma que considero contraria a derecho

Alejandro Andraca, Magistrado

Formar parte del Poder Judicial “es un proyecto de vida, no un trabajo más. Es un proyecto de vida que necesita vocación de servicio. Lo que hacemos es un servicio público que debe ser de la más alta calidad y de la más alta exigencia”, ahondó, en entrevista con La Razón.

Bajo los supuestos de que “nos dan un camino muy suave al darnos una pensión, no es el caso de muchos compañeros juzgadores y juzgadoras. Yo me voy sin pensión, pues no he cumplido los 25 años de servicio”, explicó.

La decisión de no participar en el proceso extraordinario, consideró, es porque “llegué al cargo de manera legítima y transparente por concurso y por mis propios méritos, sin ninguna cuestión indebida”.

“No voy a participar, también, por un tema de dignidad, ni por validar una reforma que considero contraria a derecho”, agregó, y aseguró aún no tiene un camino trazado luego de su paso por el PJF, pero espera poder dedicarse a la academia.

18 años de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, lugar al que accedí sólo con base en esfuerzo, dedicación y estudio durante todo ese tiempo

Iván Rodríguez Zamarripa, Juez de Distrito

Pese a los señalamientos de la existencia de corrupción y nepotismo al interior del PJF, “no tengo un solo familiar en el Poder Judicial, nunca tuve un ‘padrino’ ni apoyos indebidos; soy fruto de mi esfuerzo. Mi salida del Poder Judicial será con la cara en alto y sin corromperme jamás, y con la satisfacción del deber cumplido”, dijo.

También, el juez de Distrito en Durango Iván Francisco Rodríguez Zamarripa lamentó que el órgano jurisdiccional al que pertenece salió en la tómbola, la cual calificó de un “circo”. Afirmó que con ello se ven atropellados “18 años de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, lugar al que accedí sólo con base en esfuerzo, dedicación y estudio durante todo ese tiempo, y en donde mi único compromiso ha sido el servicio al pueblo de México”.

Participar iría en contra de mis principios y de mi dignidad como persona juzgadora, pues la reforma del expresidente López Obrador fue una ocurrencia

Jahaziel Sillas Martínez, Juez

En entrevista con este diario, criticó la tómbola en el Senado: “es una burla al Estado de derecho y a la justicia en México, y ante este acto infame”, confirmó que no participará en la elección extraordinaria de 2025 y que trabajará hasta el último día de su encargo “impartiendo justicia; continuaré ejerciendo la función, atendiendo las más de 180 demandas de amparo mensuales”.

En redes sociales, la jueza de Distrito Reyna Rodríguez afirmó que a pesar de dejar el PJF en el 2025 y 2027, los jueces y magistrados seguirán ejerciendo su carrera como abogados en la iniciativa privada.

En su caso particular, señaló que no quiere convivir con el nuevo sistema judicial, pues consideró que no va a prosperar por el proceso de selección y por esa razón no participará en la elección de jueces; además, le dijo a la Presidenta Claudia Sheinbaum que “no todas llegamos con ella” a la Presidencia.

Jahaziel Sillas Martínez, juez del Cuarto Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, afirmó, por su parte, que no está en la carrera judicial para ser “un juez de distrito popular, sino para servir a las personas y para aplicar la ley e interpretarla”.

La decisión de no participar en la elección del 2025, explicó, aún no la toma; sin embargo, dijo a este diario que “participar iría en contra de mis principios y de mi dignidad como persona juzgadora, pues la reforma del expresidente López Obrador fue una ocurrencia y vulnera el Estado de derecho”.