Morena inicia brigadas para consulta popular; acusa al INE de obstaculizarla

Morena puso en marcha las “brigadas por la justicia” para conseguir a nivel nacional la participación de cerca de 38 millones de personas en la consulta popular del 1 de agosto para juzgar a los expresidentes.

En el Monumento Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores, la dirigencia nacional de Morena convocó a la militancia y a simpatizantes a emprender las acciones para ir en contra de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque no mencionó a Luis Echeverría.

Acompañado por excandidatos a cargos de elección en la Ciudad de México, entre ellos los que perdieron la contienda por alcaldías, como Víctor Hugo Romo y Dolores Padierna, Mario Delgado arremetió particularmente contra Vicente Fox, quien dijo que tuiteó pronunciándose por hacerle un vacío a la consulta popular, “porque le tiene miedo al pueblo de México”.

Además, reiteró sus críticas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), porque dijo que aunque a algunos no les gusta que se diga que tiene que renovarse, sigue demostrando que no está a la altura del momento histórico que vive el país y lo acusó de obstaculizar la consulta.

“Después del papel que tuvieron en la elección haciéndole el juego al PRIAN, están obstaculizando este ejercicio, dicen que no tiene dinero, ahí está el tiempo oficial, no les cuesta, es nada más que decidan promover, desde ahora, la participación del pueblo de México. Han dicho que empezarán a partir del 15 (de julio), porque no quieren que la gente se entere, por eso tenemos que sustituir ese vacío”, manifestó.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, admitió que todavía son momentos complejos, por la pandemia del COVID-19, pero subrayó que, con los cuidados necesarios, los morenistas deben salir a las calles para lograr el objetivo de los casi 38 millones de participantes en la consulta popular para que sea un ejercicio vinculante.

Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y promotor de la consulta, apuntó que con el juicio de los expresidentes no solo van contra los políticos del pasado, sino también contra los del presente y los del futuro, porque al enjuiciar las corruptelas de antes, los políticos de ahora evitarán incurrir en nuevos actos de corrupción.

Subrayó que no importa si es de Morena, del PRI o del PAN, sino que lo relevante es que el pueblo acompañe a los gobiernos y decida: “no vamos a reemplazar a una clase política por otra, no, tenemos que ser el pueblo”, subrayó.

En el evento, Epigmenio Ibarra aseveró que el viejo régimen todavía sigue vivo porque quienes lo dirigieron siguen tranquilamente en sus casas y criticó que, por ejemplo, la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, vaya a formar parte de la Cámara de Diputados.

En su discurso, aseguró que el viejo régimen tratará de quitarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de revocación de mandato del año próximo, por lo que dijo que la primera prueba para frenarlo será la consulta popular.

Con las “brigadas por la justicia” Morena colocará mesas informativas en explanadas, avenidas y puntos estratégicos del transporte público, además de que convocó a sus militantes para que se hagan responsables de promover la consulta popular en colonias y pueblos.

Ignacio Mier acusa a la oposición por querer continuar impunidad

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado a la ciudadanía para participar en la consulta popular y acusó a la oposición de intentar impedirla para continuar con la impunidad.

En un comunicado, Mier Velazco señaló que es lógico que los partidos de oposición critiquen este ejercicio ciudadano, porque la democracia que promueven se basa en el poder.

“En realidad les da miedo que el pueblo cada vez sea más informado y maduro, por eso intentarán a toda costa evitar que la gente se pronuncie para hacer justicia. Quieren continuar con la impunidad, pretendiendo que a la gente se le olvidará pronto todo el robo y corrupción que hubo en el pasado”, manifestó el morenista.

En tanto, dijo que la consulta popular “es un paso sustantivo para acabar con la impunidad y demostrar que la ciudadanía y el país han madurado democráticamente. Como nunca en la historia de México hoy el pueblo tiene un enorme peso en las decisiones y debemos aprovechar este importante momento”.

A su vez, consideró como un gran avance que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aprobado la consulta, ya que será en beneficio de los ciudadanos.

La pregunta de la consulta popular es: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"