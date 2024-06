Así fueron los últimos momentos de Moni, una perrita asesinada por una vecina; piden justicia

El caso de una perrita que fue asesinada por un vecina en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, ha provocado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes también han exigido justicia.

Fue el pasado 27 de mayo cuando los dueños de Moni no la encontraron en su casa, por lo que emprendieron la búsqueda, sin embargo, no la encontraron y dos días después, el miércoles 29 los contactaron de forma anónima para indicarles que habían visto a una mujer que se llevó a un perro parecido.

En los últimos días han circulado a través de las redes sociales una serie de videos, en los cuales se puede observar cómo la mujer se lleva a la perrita; esta la sigue hasta su casa, en otros clips muestran el momento en que la dueña confronta a la señora que acabó con la vida de la mascota.

Dueños de la perrita Moni confrontaron a la señora que la secuestró

Pese a que hay grabaciones, en las que se puede distinguir a Flor "N", llevarse a la perrita, ella lo negó rotundamente, cuando la confrontaron. En ese momento la dueña de Moni la encontró enterrada en el jardín de la señora. Llamaron a la Policía para reportar lo sucedido e indicaron que estaban en Xotepingo; esto pasó el 31 de mayo de 2024, cuatro días después de que desapareció.

La dueña le dijo a la señora que comentó el brutal acto "la mataste, tengo las pruebas (...) El administrador me proporcionó la foto y el video donde tú entraste con mi perrita, hij* de la ch** y todavía te estoy preguntando si la viste y me lo negaste".

Con el paso de los días, los usuarios de redes sociales no perdonan este acto, entre sus comentarios exigen justicia y reprueban la acción de Flor "N": "que malvada mujer, se aprovecha por su condición de adulto mayor", "hay ancianos que se sienten intocables solo por ser de la tercera edad, creen que la ley no aplica en ellos y ellas", "el hecho de ser una persona de la tercera edad, no la exime de su responsabilidad y de tanta maldad con un ser indefenso", "los crímenes no distinguen edad… Es una pena que se siga normalizando y considerando a los adultos mayores como si ellos no fueran malos o no cometieran crímenes".

Un nuevo caso de maltrato animal, en CDMX, Coyoacán, Moni una perrita fue secuestrada por su vecina y posteriormente encontrada sin vida, pese a los avances en materia de derechos de los animales los casos de maltrato parecen no disminuir.#JusticiaParaMoni pic.twitter.com/7elP41PSXT — Vicktor_Luna (@vick_lunar) June 6, 2024

