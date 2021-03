CHIVAS: Ricardo Peláez rompe el silencio y explota tras circular su renuncia en medios

A lo largo del día han circulado muchos rumores en torno a Chivas después de caer por goleada en el Clásico Nacional, pero Ricardo Peláez, presidente deportivo, y Víctor Manuel Vucetich, entrenador, salieron a dar una conferencia de prensa y aclarar lo sucedido.

Con la claridad que caracteriza a Ricardo Peláez, el directivo reconoció que su renuncia está en la mesa de Amaury Vergara, dueño de Chivas, y aclaró que si la decisión la toma se iría sin cobrar su finiquito.

"Hoy durante la mañana circuló la versión que presenté mi renuncia. La verdad es que no fue así y estoy aquí para contar lo que pasó en la intimidad del grupo. Soy una persona competitiva y con dignidad; mi renuncia está en la mesa de nuestro presidente Amaury Vergara y le dije a los jugadores que alguien tiene que asumir la responsabilidad y ese soy yo. Yo no me voy a quedar en este club para pensar en un finiquito, yo pagaría por volver a levantar un trofeo, no necesito el dinero. Esto es Chivas y todos debemos de responder de manera inmediata y los resultados no se han dado en este torneo", resaltó Ricardo Peláez.

te puede interesar CHIVAS: Dueño del Rebaño de fiesta mientras su equipo era humillado (VIDEO)

Al ser cuestionado si tiraría la toalla, tras continuar con los malos resultados, Ricardo Peláez aseguró que no está ese en su cabeza, pues lo principal es que Chivas regrese a los grandes niveles y resaltó que se está haciendo un buen trabajo.

"Hemos analizado partido tras partido y no hemos tenido un buen torneo y queremos competir de la mejor forma y todos tenemos responsabilidad, pero yo soy el principal responsable de lo que pasa. No voy a tirar la toalla, el presidente lo sabe y me voy a ir sin cobrar un centavo y eso lo sabe el presidente. No tiro la toalla, pero me voy a hacer responsable. Creo que vamos avanzando, pero hay que seguirlo haciendo, vamos cumpliendo poco a poco, tenemos muchos seleccionados nacionales, confío mucho en este cuerpo técnico que se me dio la posibilidad de traer un cuerpo técnico y sigo confiando en él y creo que es el indicado para Chivas", añadió Peláez.

¿Cómo se irá Ricardo Peláez?

Ricardo Peláez aseguró que solamente hay dos maneras para salir de Chivas y esas son si ya no está a gusto o si lo corren, recordando que Paco Gabriel de Anda se fue del Rebaño, tras la renuncia de Matías Almeyda.

"Yo estoy muy contento en Chivas y no me voy a ir de aquí. Si Víctor Manuel Vucetich no da los resultados, tendrá que irse y yo traer a alguien más, pero no me voy a ir de aquí si los resultados no se le dan a Víctor", aseguró Ricardo Peláez.