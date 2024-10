Critican a Alejandra Guzmán por exhibir a Silvia Pinal y pedirle hacer una seña obsena: 'eres una vulgar' | VIDEO

Alejandra Guzmán está siendo destrozada en redes, pues los fans la acusaron de exponer a su nonagenaria madre Silvia Pinal y además aprovecharse de ella, pues la puso a hacer señas obscenas en n video que presumió en sus redes.

A través de sus historias de Instagram, Alejandra Guzmán compartió un clip en el que se dejó ver junto a su madre Silvia Pinal, quien se ve cansada sin muchos ánimos de estar haciendo videos junto a su hija, pues además está siendo atendida por una enfermera.

Especialmente, porque todo el clip se trató de que la cantante pusiera a su legendaria madre a hacerle señas obscenas a la cámara, la cual estaba dirigida a toda esa gente que critica a la familia y linaje de las famosas.

"Má, vamos a mandarle unos huevos a todos los que dicen que estamos mal ¡huevos!", se escucha decir a Alejandra Guzmán mientras que la actriz nonagenaria de cine alza la mano y hace una seña obscena a la cámara, conocida entre las personas vulgares como “tanates”.

Esto no le pareció absolutamente a ninguno de los fans de la farándula ni a la gente en general, por lo que no dudaron en despotricar en contra de Alejandra Guzmán, llamándola aprovechada y lamentando que sea una pésima hija que no tiene consideraciones por su progenitora.

“Alejandra, siempre serás como tus operaciones y tu cara, una grotesca vulgar”, “Nunca vi a Silvia Pinal diciendo alguna majadería", "No deberían exponerla así", "La sra Pinal es una dama, y se deja llevar por lo que le dicen, y ella si estuviera bien, no creo que mandaría eso, hay que disculparla", "No la exhiban así por su trayectoria siempre bella y elegante así hay que recordarla" y "Ya no deberían exponerla así, mejor recordarla como era ella una mujer muy bella y talentosa", le dijeron.