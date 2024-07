¿Dua Lipa está embarazada? Este fue el VIDEO que impactó a sus seguidores en redes sociales

Dua Lipa encendió las alarmas de sus seguidores al aparecer en el comercial de un automóvil con lo que parecía ser una pancita de embarazo. Esto sorprendió demasiado a los seguidores, quienes se cuestionaron por un momento si la artista estaba esperando un hijo.

Cabe recordar que en los recientes meses, han sido varias las celebridades que han anunciado que serán madres próximamente, desde Alexandra Daddario, hasta Margott Robbie y Hailey Bieber. Por ello, no sonaba demasiado descabellado para el público que Dua Lipa también estuviera en la dulce espera.

Todo comenzó por un comercial en el que Dua indica que sucederá. En un punto, habla de "emociones reales" mientras se ve una toma en la que ella aparece con una panza de embarazo que en definitiva sorprendió a sus seguidores.

DUA LIPA A RUNAWAY BRIDE AND PREGNANT??? I CANT 😭 pic.twitter.com/UoEYRKT2ni — aileen ❦ (@elordisdua) July 23, 2024

Dua Lipa 'presume su embarazo'

La artista posteriormente subió un video a su Instagram detrás de escenas donde lucía la gran barriga con felicidad, lo que hizo al público preguntarse si está embarazada. En el video, podemos ver a la joven reír mientras comenta que ha mostrado sus fotos con la panza a algunos amigos, lo que generó impresión.

Asimismo, en tono bromista, indica que el vientre abultado es lo que pasa por comer "demasiados tacos". En la publicación, podemos ver otras fotos de la famosa, quien aparece en el asiento del conductor con diversos atuendos, así como en un vestido de novia y mientras es maquillada para el comercial.

DUA LIPA IS PREGNANT 😭 pic.twitter.com/k4jlSrtMqC — duda (@rhodecult) July 25, 2024

Resulta que la pancita era en realidad utilería para el comercial de la popular marca de autos, por lo que, hasta donde sabemos, la artista no se encuentra embarazada por ahora.

En definitiva, su aparición sorprendió a la audiencia, quienes se cuestionaron seriamente si en realidad la intérprete de 'New Rules' estaría esperando un bebé. Sin embargo, parece ser que al final los fanáticos de la cantante entendieron que no era un embarazo real.

"Casi me infarto, pensé que era verdad", "así es, soy el padre (soy mujer)", "¿si compras el carro viene con Dua dentro?", "me iba a dar algo, ¿Cómo y cuando diablos pasó esto?" y "nena cómo me vas a sorprender así a estas horas de la mañana", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Así que no, Dua Lipa no está embarazada y su enorme panza de embarazo no fue más que utilería para un reciente comercial en el que aparece la reconocida artista.