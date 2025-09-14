Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en Naucalpan el 15 de septiembre para el Grito?

Para celebrar las Fiestas Patrias 2025, las principales plazas públicas del país reunirán este 15 de setiembre a familias en la antesala a la conmemoración del inicio de la Independencia de México, que este año cumple 215 años.

La verbena por el grito de Independencia también se vive con antojitos típicos, fuegos artificiales, ferias y música, que pone ritmo a la celebración.

Este año, para amenizar las Fiestas Patrias 2025, el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, alista la presentación de un conocido artista del regional mexicano con más de dos décadas de trayectoria.

¿Qué artista se presentará en Naucalpan el 15 de septiembre?

El Gobierno Municipal de Naucalpan ha confirmado la presentación del cantautor Lupillo Rivera, originario del estado de Jalisco.

La celebración arranca a las 12:00 horas en la Explanada del Palacio Municipal con espectáculos de ballet folklórico y presentaciones de solistas, una banda de rock y un conjunto mariachi.

El show de Lupillo Rivera está programado a las 21:00 horas, aunque no será el único artista invitado a las Fiestas Patrias 2025 en Naucalpan.

Naucalpan confirma a los artistas invitados al Grito de Independencia. ı Foto: Facebook, @CiudadNaucalpan

Según el horario de presentaciones, se espera la presencia de:

Relativo Norte, a las 19:00 horas

López Band, a las 20:00 horas

Sonido Super Dengue, a las 23:15 horas

Francisco “El Gallo” Elizalde, a las 00:15 horas

A las 23:00 horas, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezará la tradicional ceremonia del grito de Independencia.

Naucalpan confirma a los artistas invitados al Grito de Independencia. ı Foto: Facebook, @CiudadNaucalpan

Cartelera de otros municipios para las Fiestas Patrias

Otros artistas y agrupaciones se presentarán en diversos puntos del Estado de México y la Ciudad de México, y en La Razón te decimos algunos municipios y alcaldías que confirmaron su cartelera de invitados para celebrar la Independencia:

