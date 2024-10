La sexta edición del Fin Irresistible ya está lista para ofrecer descuentos y promociones a los consumidores de tiendas como Walmart y no sólo en México sino también en Centroamérica. Y no sólo eso, también tendrán los descuentos en línea y no únicamente en tienda.

Esta, quizá, es una de las campañas comerciales más importantes del año para Walmart, porque sus clientes y socios deciden aprovechar estos descuentos que suelen ser bastante atractivos, sobre todo de cara al fin de año y los regalos de Navidad.

Recordemos que en el Fin Irresistible participan no sólo Walmart, sino también Bodega Aurrerá, Sam's Club, Walmart Express y Walmart Supercenter.

leer más Huixquilucan se suma con descuentos en el pago del predial

¿Cuándo comienza el Fin Irresistible en Walmart?

Aunque la marca no ha hecho oficial las fechas del Fin Irresistible, te contamos que de acuerdo a diversos medios de comunicación, el Fin Irresistible no sólo en Walmart, sino también en Bodega Aurrerá, Sam's Club, Walmart Express y Walmart Supercenter.

Consejos para aprovechar el Fin Irresistible

Y no sólo el Fin Irresistible, sino todos los descuentos y promociones que te encuentres en tiendas y establecimientos comerciales. Lo que se recomienda es que revises con anticipación los catálogos de productos y hacer un seguimiento de los precios de los artículos, para que no te cambien de un momento a otro el costo.

Deberás también comparar precios. Esto se hace para que aproveches las mejores rebajas y te vayas al lugar en donde hay mejores y mayores promociones para ti, sobre todo para ayudar a tu bolsillo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.