Versión Impresa, 20 Octubre 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Suman 48 toneladas en lo que va de 2025 Acude a Puebla a una semana de la devastación Pasa a 25 por semana, indicador más bajo desde 2018 Primer Informe de Gobierno Sigue la limitación de alimentos
Autoridades ya investigan
Marina aumenta 16 veces decomiso de cocaína contra primer año de 4 sexenios
Cumple CSP sexto día de recorridos con afectados
Hallazgo sin vida de desaparecidos cae
Destaca alcalde trabajo comprobable en todo Coyoacán
Hamas e Israel fragilizan con ataques paz en Gaza
Dan 4 golpe de película en el Museo de Louvre
méxico
- Marina aumenta 16 veces decomiso de cocaína contra primer año de 4 sexenios
- No localizados en la Huasteca bajan a 31
- Cumple CSP sexto día de recorridos con afectados
- Hallazgo sin vida de desaparecidos cae
- Distancia con PRI no desconoce coincidencias, señalan panistas
- Sheinbaum reitera apoyo a Hidalgo ante emergencia
ciudad
mundo
cultura