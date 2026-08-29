Versión Impresa, 29 de Agosto 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Con 30 sitios, encabeza tasa nacional Los destinan a la Montaña de Guerrero Destacan operación de nuevas herramientas Mexicanos ceden a la “chinificación”
Ven riesgo para mayoría calificada Primera vez que usa ese sistema en ello Y muy tarde comprendí
En Colima crece más de 20 veces el hallazgo de fosas clandestinas
Recuperan 8.5 MDD de caso GGL; irán a escuelas de Guerrero
En un año Segob ha localizado a 13 mil 625 desaparecidos
SEP sugiere listas de entre 10 y 16 útiles; escuelas piden 30
Advierte Monreal “guerra intestina” rumbo al 2027
EU derriba con láser 3 drones de cárteles entre Texas y México
Y muy tarde comprendí
méxico
- En vilo, presidencia de comisión tras salida de Inzunza de Morena
- En Colima crece más de 20 veces el hallazgo de fosas clandestinas
- En un año Segob ha localizado a 13 mil 625 desaparecidos
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cultura
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