ABBA se reúne para grabar dos nuevas canciones 35 años después de su último álbum

Los cuatro miembros del legendario grupo de pop sueco ABBA, que nació en 1972 y se encumbró a la fama internacional tras ganar el Festival de televisión Eurovisión, se han reunido otra vez para grabar dos nuevas canciones, 35 años después de su último álbum.

“Los cuatro pensamos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas e ir a un estudio de grabación. Así que lo hemos hecho”, ha explicado el grupo el viernes a través de un comunicado. “Igual nos hemos hecho mayores, pero la canción es nueva y nos hace sentir bien“, ha añadido el histórico cuarteto.

Uno de los temas, “I Still Have Faith in You”, se podrá escuchar en un especial televisivo a finales de año.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus y Benny Andersson se separaron en 1982 después de haber dominado el mundo disco durante más de una década con canciones como “Waterloo”, “Dancing Queen”, “Mamma Mia” o “Super Trouper”.

El grupo, que apareció en un escenario por última vez en 1986, nunca se había disuelto pero los cuatro artistas habían destacado que ya no volverían a cantar juntos.

Poco después de aparecer en el mundo de la música, con esos trajes imposibles de catalogar, incluso en los años 70, se convirtieron en leyenda atrapando con sus temas a cuatro generaciones. Precisamente, su regreso está orientado a la nueva generación de admiradores de la mítica banda.

ABBA figura entre los diez grupos que más discos han vendido en la historia de la música, llegando a superar a Los Beatles en algunos países.

Para ellos, encontrarse en el estudio ha sido una “experiencia extremadamente feliz”. “Es como si el tiempo se hubiera detenido y volviéramos de unas cortas vacaciones”, han dicho.

La decisión de esta nueva producción se enmarca dentro de la decisión del grupo de regresar a los escenarios 35 años después del último porque la banda, incluso décadas después de su retirada, sigue siendo un fenómeno comercial.

La iniciativa ha estado impulsada por el productor Idols Simor Fuller y los cuatro componentes han avanzado que se hará empleando técnicas digitales y de realidad virtual.

Esta iniciativa musical se anuncia meses antes de que se estrene la segunda parte de la adaptación al cine del éxito musical “Mamma Mia”.

cms