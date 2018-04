Arrasa en taquilla “Avengers: Infinity War” en su primer fin de semana

La película de superhéroes “Avengers: Infinity War” se convirtió en la más taquillera en norteamérica este fin de semana, recaudando un récord de 250 millones de dólares, superando con las justas a “Star Wars: The Force Awakens” en el fin de semana de mayor recaudación de taquilla de todos los tiempos.

The moment has arrived. Marvel Studios’ “Avengers: #InfinityWar” is in theaters NOW. Get tickets: https://t.co/kctg8VCi1V pic.twitter.com/VJKF0E8JSk

— The Avengers (@Avengers) 29 de abril de 2018