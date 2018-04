Cancela Trump asistencia a Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el martes su plan de viajar a Sudamérica en los próximos días y optó por permanecer en Estados Unidos para ocuparse de la respuesta a un ataque aparentemente con armas químicas en Siria.

La vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que Trump no asistirá a la octava Cumbre de las Américas en Lima ni viajará a Bogotá como había previsto, sino que permanecerá en Estados Unidos para “supervisar la respuesta estadounidense a Siria y observar los sucesos alrededor del mundo”.

Es la primera vez que un presidente estadounidense no asiste a la cumbre. El vicepresidente Mike Pence irá en su lugar.

El lunes, Trump prometió que tomaría una decisión sobre Siria en cuestión de horas, al declarar que Rusia o cualquier otra nación que tuviera responsabilidad en el aparente ataque con armas químicas a civiles el sábado pasado “pagará un precio”.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018