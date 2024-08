¿Quién es Agua Tinta? La nueva compositora mexicana de Warner Chapell Music

La cantautora Agua Tinta firmó con la reconocida compañía de producción musical, Warner Chapell Music. La joven comenzó su camino en la música a los 15 años, cuando compuso su primer sencillo, el cual la llevó a obtener dos becas en la prestigiosa universidad, Berklee College of Music.

En Bostón, las composiciones de la joven comenzaron a ser interpretadas por diversos artistas y su segundo tema, “Si No Eres Tú”, grabada por Los Pescadores del Rio y La Alianza Norteña, superó las 500 mil reproducciones en plataformas de streaming.

Compositora y cantante, Daniela García Rosso, nombre real de Agua,también ha incursionado en el mundo de la producción musical, demostrando su pasión por cada aspecto de la industria. Ante ello, la compositora Claudia Brant apostó por ella al invitarla a la firma, Warner Chapell Music Latin.

te puede interesar Los Bunkers anuncian que tendrán su propio MTV Unplugged ¿Cuándo se estrena?

¿Quién es Agua Tinta?

Daniela García Rosso nació en México y actualmente, vive en Los Ángeles. Agua Tinta lleva varios años dedicándose a la música, con varios temas que han sido interpretados por artistas como La Alianza Norteña, Manuel Reza, Las Fenix y Los Pescadores del Rio, entre otros.

Además, la joven también interpreta sus propias canciones, entre las que destacan "Déjalo escondido", "Vete", "¿Qué me hizo falta?", "Vienes y vas" y "Cielo", las cuales destacan por su emotividad, así como su honestidad con la que la joven se vuelca en sus composiciones.

“Algo que me vas a escuchar decir siempre y que me parece importantísimo, es que las letras de mis canciones siempre serán honestas”, sentenció Agua y agrega, “no importa de qué tema esté hablando, si no me puedo relacionar con la canción y no la puedo sentir o bailar o lo que tú quieras, ¿pues para que entonces?”.

Daniela asegura que su intención en la música no es solo crear canciones con las que logre conectar y que revelen parte de ella, sino revelar una nueva perspectiva dentro de cada canción, sin importar de qué género se trate, pues asegura que eso la distingue como compositora.

De este modo, Warner Chapell Music suma un talento joven y prometedor, que ofrece una nueva perspectiva musical basada en la sinceridad y que construyan una conexión sincera con el artista.