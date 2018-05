Fraude en las candidaturas trans en Oaxaca

Hace unos días, colectivos de la sociedad civil vinculados a los derechos de la comunidad muxe y trans de Oaxaca denunciaron un fraude en la postulación de 19 candidaturas que tenía el propósito de burlar las disposiciones de paridad de género dispuestas en la Constitución y la legislación electoral general y local.

Candidaturas paritarias. A través de sucesivas reformas electorales y decisiones judiciales se ha logrado avanzar mucho en la postulación paritaria para cargos de elección popular. Al margen de los desafíos que ha implicado la postulación paritaria (hacerla compatible con la reelección, por ejemplo), sin duda alguna es una medida adecuada para ir venciendo los obstáculos estructurales que han frenado el ascenso de mujeres a la vida pública del país. Y dentro de los grupos vulnerables, es con el sector trans con el que se tiene una deuda aún mayor. Tanto por la comunidad muxe como por otros casos trans, Oaxaca ha sido un estado icónico en la lucha por los derechos de dichos colectivos a nivel nacional.

Hecha la ley, hecha la trampa. Por citar algunos de los fraudes en materia de paridad más recientes, se cuenta el caso de las llamadas “juanitas” (mujeres propietarias que obtuvieron un escaño en 2009 en la Cámara de Diputados y que fueron obligadas a renunciar ni bien tomaron posesión, para que las sustituyeran sus suplentes, todos hombres) o el intento de los partidos políticos de postular candidatos a las elecciones locales de Chiapas en 2016, sin atender las reglas de paridad. Hoy, el centro de la atención está en las elecciones municipales de Oaxaca.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó unos lineamientos de paridad para la postulación de candidaturas, cuyo numeral 16 establece que para la postulación de candidaturas muxes, transgénero o transexual, la persona debe autoadscribirse en alguna de esas categorías. Los colectivos anteriormente citados, redes sociales y medios de comunicación denunciaron que varias de las candidaturas trans inscritas correspondían a personas con modo de vida heterosexual, y no son reconocidos por la comunidad como trans. Al día de hoy, de las 19 candidaturas registradas como trans (postulados mayoritariamente por la coalición PRD-PAN-MC, aunque el PRI, Verde y PANAL también lo hicieron), sólo dos no son irregulares.

Interrogantes y cursos de acción. Si bien corresponde a los partidos y coaliciones postular a los candidatos, es responsabilidad de los aspirantes firmar la solicitud de autoadscripición de género (en este caso, femenino trans). Simple y llano: falsearon información y pretendieron burlar a la autoridad electoral. Si bien la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO emitió una medida cautelar, cancelando el registro de las 17 candidaturas, habrá que esperar a que el Consejo General del OPL oaxaqueño resuelva el procedimiento sancionador. Pero el tiempo corre: las campañas iniciarán el 29 de mayo y si bien la legislación permite la sustitución de candidatos por renuncia, inhabilitación, muerte o incapacidad, no contempla su sustitución por…fraude. Por lo tanto, la sanción tendría que ser ejemplar: no bastaría con una multa; lo conducente sería la cancelación del registro de la candidatura. No menos que eso.