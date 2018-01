Google celebra con doodle el 136 natalicio de la escritora Virginia Woolf

Google celebra con un doodle el 136 aniversario de la escritora británica Virginia Woolf (1882-1941), quien con sus novelas creó un estilo literario único que la ubica como una de las voces más influyentes del feminismo moderno.

La imagen creada por la ilustradora londinense Louise Pomeroy, celebra el estilo minimalista de Woolf con un dibujo de su icónico perfil, rodeado por hojas otoñales que caen, el cual es un tema visual frecuente en su trabajo.

Tal es el caso de su obra “Las Olas”, en donde escribe “veo árboles manchados y quemados a la luz del otoño. Las barcas pasan ante mi vista, a través del rojo, a través del verde. A lo lejos dobla una campana, pero no dobla por un muerto. Hay campanas que tocan a vida. Cae una hoja y cae de alegría. Amo la vida, estoy enamorado de la vida”.

Nacida en Londres, en 1882, Woolf creció en una casa con una gran biblioteca y un flujo constante de literatos, quienes visitaban a su padre, también escritor e historiador, por lo que se desarrolló en un entorno lleno de las influencias de la sociedad literaria victoriana.

De tal forma, Woolf pronto se convirtió en un miembro integral del Bloomsbury Group, un colectivo de destacados intelectuales y artistas contemporáneos, entre los que destacan Thomas Hardy y Henry James, por mencionar algunos.

La escritura lírica de Woolf prosperó con la introspección de sus personajes, revelando las emociones complejas que subyacen a eventos aparentemente mundanos, tales como el sonido del Big Ben en “La señora Dalloway” o la visita de una familia a la costa en la novela “Al Faro”.

