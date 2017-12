Hamilton elimina cuenta de Instagram tras criticar a su sobrino por usar vestido

Ni un sólo rastro de fotografías dejó en su cuenta de Instagram el cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, unos días después de la polémica que generó una de sus publicaciones donde regaña a su sobrino por usar vestido de princesa.

El piloto británico, de 32 años, recibió duras críticas por una historia en dicha red social que publicó en sus vacaciones durante las celebraciones navideñas, en el que se ve a su sobrino con un vestido rosa y azul y una varita en forma de corazón de peluche.

En el video, Hamilton le preguntó al pequeño “¿por qué llevas un vestido de princesa? ¿Eso es lo que pediste por Navidad?”, antes de decirle que “los niños no llevan vestido de princesa”.

Por lo mismo, al Mercerdes le llovieron críticas y además fue acusado por sus seguidores de homófobo y sexista por confesar sentirse apenado al ver a su sobrino vestido de forma femenina el día de Navidad.

Posteriormente, Hamilton suprimió el vídeo ante la indignación de los usuarios que reprocharon sus palabras.

Después de un tiempo, el piloto de la Fórmula 1, pidió disculpas a través de Twitter, donde aseguró que estaba jugando con el menor y que no estuvo consciente de sus palabras.

“Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas así que borré la publicación. No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Me gusta que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo”, declaró.

Sin embargo, el dilema continuó luego de que Hamilton le dio “me gusta” a algunos mensajes de los seguidores que lo defendían y que además aseveraban que no debió disculparse por lo dicho.

Ante esto, vio obligado a borrar las casi 3 mil publicaciones que tenía en su cuenta de Instagram en la que cuanta con más de 5.7 millones de seguidores.

