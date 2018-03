Jack White estrena “Boarding house reach”

El cantante y músico estadunidense Jack White estrenó en formato físico y digital el álbum “Boarding house reach”, su tercer material como solista, que llega tras cuatro años de estar ausente en la escena musical.

El ganador de 12 premios Grammy liberó dicha producción junto al video de “Over and over and over”, su más reciente sencillo, y el cual fue dirigido por el dueto Us (Christopher Barrett y Luke Taylor).

Para continuar con la promoción de la placa, Jack planea conciertos íntimos en Brooklyn (esta noche) y Londres (28 marzo). Tras los cuales iniciará su gira mundial, se informó en un comunicado.

En dichas presentaciones, White se hará acompañar de su nueva banda conformada por Carla Azar (batería), Quincy McCrary y Neal Evans (teclados) y Dominic Davis (bajo).

ofr