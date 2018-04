Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa, entre otras opciones para resolver el problema de la delincuencia organizada y la violencia que esta ha producido, una amnistía. Indultar a los responsables, quienes, obligados por el crimen organizado, participaron en desapariciones, torturas u homicidios.

Pedir perdón por la indefensión social, económica y política en la que los ha dejado el Estado mexicano. Mesas de diálogo para examinar las causas profundas de la violencia, compulsas entre la mano que tira del gatillo y la boca que no tiene qué comer.

Para combatir la violencia producto del crimen organizado, el candidato de Morena propone un alto al fuego. Ni perdón, ni olvido: una conciliación como monumento a una ola gigantesca que parece que no pasará pronto. Lo que hoy tiene al país hundido en un mar de sangre no es un grupo guerrillero en búsqueda de representación política, es un cúmulo de negocios ilegales tremendamente lucrativos que han debilitado el valor de la vida, la libertad, la humildad y la compasión por las víctimas, pero también de algunos victimarios.

La propuesta de Morena atina en diagnosticar el drama complejo que atraviesa el país. Una tragedia alimentada por cárteles económicos dedicados al tráfico de drogas, la trata de personas, la extracción clandestina de combustibles, el comercio de metales, el secuestro, la extorsión y el homicidio; potenciada por un gobierno incapaz de hacer cumplir la ley, en ocasiones coludido, incapaz de hacer justicia y resolver las necesidades de su población. Es el reconocimiento de que en las calles hay mexicanos que violan la ley obligados por su necesidad de vivir por hambre o amenaza. Eso es lo que devela la propuesta de Morena y es donde creo uno debe de colocarse para evaluar la propuesta: si perdonar a una persona que sacrifica la vida de otros por la suya o la de su familia es tentarse el corazón o el pensarlo es una atrocidad.

La amnistía es el abandono de la estrategia de seguridad de los últimos años. Es el abandono a buscar culpables porque ya no es claro si son los criminales, si es el Estado, si es la sociedad clasista y desigual en la que vivimos. Es el desvanecimiento de las responsabilidades puntuales, es la compilación de la memoria de los cruentos años que hemos vivido. No hay nada en las respuestas que ha dado AMLO que me haga creer que no estaremos escribiendo esta desgarradora crónica hasta rompernos las manos, no veo en sus propuestas y no vi en el primer debate una estrategia que remplace la actual y que atienda la violencia producida por el negocio de los cárteles. No veo esperanza en su propuesta, tan sólo desolación. No hay nada en su programa de gobierno que impida que cada día se sumen más personas a quien llorar y a quien perdonar.