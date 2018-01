La Mano Peluda regresa al aire con el nombre de “Historias del más allá”

El programa regresará al aire el próximo 5 de febrero, y será conducido por su fundador Rubén García Castillo, aunque con otro nombre y por las frecuencias y el canal de Radio y Televisión Mexiquense, así como por internet.

La transmisión que por más de 22 años puso los pelos de punta a su auditorio, al difundir relatos de terror en voz de sus protagonistas, ahora retornará con el nombre de “Historias del más allá”, informó Carlos Aguilar Cano, director de Radio y Televisión Mexiquense, a través de un comunicado.

Detalló que se transmitirá en vivo, de lunes a viernes, de 22 a 24 horas; y señaló que durante la primera semana lo retransmitirán a la medianoche por televisión e indicó que están abiertos para que empresas puedan patrocinar el programa.

García Castillo, manifestó sentirse muy contento de reencontrarse con el público que lo ha seguido por años, esta vez a través de Televisión Mexiquense, quien abrió este espacio para difundir eso que es parte de la cultura mexicana: las historias o leyendas narradas por el propio auditorio.

El Sistema de Radio y Televisión Mexiquense cuenta con 8 estaciones radiofónicas en AM y FM, que si bien tienen su origen en el Estado de México, se escuchan en gran parte del centro del país y la Ciudad de México.

Además cuenta con transmisión en vivo por internet y redes sociales, por lo que las primeras emisiones podrán seguirse a través del canal 34.1 de televisión abierta del Valle de México, así como por Sky, Izzi, Total Play, Megacable y Cablecom.

“ ‘Historias del más allá’ se puso a disposición de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México de la cual forma parte Mexiquense, por lo que podría retransmitirse en otras ciudades del país”

Carlos Aguilar Cano

Director de Radio y Televisión Mexiquense

Subrayó que Radio Mexiquense se puede escuchar en las siguientes frecuencias: 1600 AM y 91.7 FM en el Valle de Toluca, 1080 AM en El Valle de México / CDMX, 1250 AM en Tejupilco, 88.5 FM en Zumpango , 91.7 FM en Amecameca, 104.5 FM en Valle de Bravo, 105.5 FM en Atlacomulco.

Llega Rubén García Castillo, de La Mano Peluda, a Radio Mexiquense. pic.twitter.com/UwGPALRfu3 — Radio Mexiquense (@RMexiquense) 29 de enero de 2018

jbc