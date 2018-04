Maduro se retracta y decide no ir a Cumbre por seguridad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que no asistirá a la VIII Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril, por razones de seguridad.

El mandatario venezolano concluyó así con semanas de incertidumbre y bravatas en las que amenazó con llegar al encuentro, aun cuando el gobierno del ahora expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski canceló su invitación el 13 de febrero al argumentar que Venezuela rompió los principios democráticos y se estaba convirtiendo en una dictadura.

Días después incluso la primera ministra peruana, Mercedes Aráoz, afirmó que su gobierno impediría el ingreso de Maduro a Perú, postura apoyada por el Grupo de Lima y Estados Unidos.

“La verdad es que la Cumbre no está entre las prioridades, ahí no hay nada que se vaya a decidir, es una pérdida de tiempo. Además, el gobierno de Perú retiró la seguridad mínima que necesita un presidente para ir. Por eso decidí que no voy a ir a la Cumbre en Lima”, señaló Maduro.

Maduro, por su parte, había prometido asistir a la cita regional “llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar”.

En un encuentro con dirigentes sindicales del sector educación, el gobernante venezolano indicó que se quedará en Caracas para acompañar la conmemoración de los 16 años de la derrota del efímero golpe de Estado contra el mandatario Hugo Chávez.

Maduro dijo que la Cumbre de las Américas fue retomada en 1994 por el entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton, como un proyecto de colonización económica, comercial y financiera.

Trump canceló viaje a Cumbre por desprecio a AL

Nicolás Maduro aseguró que el presidente Donald Trump no acudirá a la Cumbre de las Américas por considerar que América Latina no merece importancia y que desprecia a los mandatarios de la región.

Dijo que su homólogo estadounidense “desprecia” a los mandatarios de derecha pese a que éstos no dudaron en atender su pedido de vetarlo en la Cumbre. Según él, Trump no quería verlo frente a frente en la reunión en la que el presidente socialista esperaba llevar “la verdad de Venezuela” y defenderla ante todos ellos.

Agregó que Trump tampoco quería sentarse con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto porque “es poca cosa para él” y le causaría hastío sentarse con Mauricio Macri y Juan Manuel Santos, entre otros, a los que Washington “usa y desusa”.

El gobernante venezolano criticó que su homólogo estadounidense cancelara la que sería su primera visita a la región como mandatario alegando que no tiene tiempo y que se dedicará a asuntos globales de gran importancia.

El presidente estadounidense canceló el martes su viaje a Lima y Bogotá en los próximos días como tenía previsto para permanecer en Washington y concertar la respuesta a un ataque aparentemente con armas químicas en Siria.

El vicepresidente Mike Pence asistirá en su lugar.

