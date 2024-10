Sin remordimientos

Y entre quienes acuden con regularidad al centro comercial Plaza Artz, en el Pedregal, donde hay varias tiendas de artículos de lujo y restaurantes de renombre, no pasó desapercibida la presencia de la extitular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, en el refinado Nostos, disfrutando de una buena y larga comida. Nos cuentan quienes pasaron por ahí que se veía relajada, sin responsabilidad ni preocupaciones. Sin remordimiento alguno y más bien haciendo gala de las palabras que pronunció tras las críticas a su gestión tras los resultados del país en los Juegos Olímpicos de París: “Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto”, dijo entonces. Nos comentan, sin embargo, que, para bien, y a diferencia de lo que ocurrió con el deporte nacional, en el restaurante no dejó ningún plato roto. Cómo son.