El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola, acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar una denuncia de hechos en contra de Alejandra Barrales por enriquecimiento inexplicable, al pasar de 32 a más de 96 millones de pesos de 2012 a 2017.

“Hoy vengo a presentar una denuncia de hechos por enriquecimiento ilícito en contra de Alejandra Barrales, ya que es constitutivo de delito federal y fiscal; estamos hablando de una persona que en 29 años generó sueldos por 32 millones de pesos y en su declaración de 2015 reporta 35 millones de pesos en inmuebles, incluida una casa en las Lomas que reporta con un valor de 13 millones, cuando en el mercado cuesta por lo menos 41 millones”, explicó a las afueras de la dependencia.

Arriola aseguró que en su declaración, Barrales también reportó un departamento en Miami con un valor de un millón de dólares y uno en Acapulco, cuyo costo es de 12 millones de pesos, pero comparado con los ingresos que ha tenido en toda su vida laboral, es 2 mil 800 por ciento de aumento.

El Dato: Mikel Arriola dijo que ya presentó su 3de3 y sólo cuenta con un auto 2004 y no tiene una casa propia.

Resaltó que Barrales se valió de una empresa fantasma para comprar el departamento de Miami, compañía que no cuenta con capital financiero ni declaraciones o acciones empresariales, misma que pagó más de 700 mil dólares para asegurar el predio.

“Es una persona que de 2002 a 2016 acumuló ingresos por 70 millones de pesos en inmuebles, más 22 millones de pesos en efectivos en cuentas derivado de que en su 3de3 declara ingresos por casi 1.4 millones de pesos; eso significa que con puros cetes estamos hablando de alrededor de 22 millones”, explicó.

Arriola exigió a la candidata del Frente una explicación acerca de sus recursos y la transparencia en la compra de sus casas, así como la creación de empresas que no cuentan con recursos, personal o acciones que desde su inicio de operaciones le ayudaron a hacerse de inmuebles.

En este sentido, detalló que la ciudadanía no puede acostumbrarse a que los funcionarios realicen operaciones de manera irregular, ya que es una situación muy grave que alguien haya generado más gastos de lo que ha ganado a lo largo de una vida laboral.

Mencionó que Barrales tiene que asumir que está metida en un grave problema y no puede dar las explicaciones que por redes sociales dio este martes, pues es preocupante que no pueda aclarar cómo adquirió sus bienes.

Asimismo, indicó que todos los datos que ha presentado ante la opinión pública vienen en su declaración 3de3 que presentó en 2015; sin embargo, en esa misma declaración olvidó ingresar la compra de su departamento en Miami: “Ahí fue cuando se balconeó”, dijo.

El candidato a Jefe de Gobierno explicó que si la empresa de Barrales estuviera en regla, se explicarían muchas cosas, pero no es así porque supuestamente es una compañía del ramo de los transportes y no cuenta con camiones, equipo o personas que den certeza de su funcionamiento, por ello no puede generar ingresos que le permitan dar un enganche para un departamento.

Arriola afirmó que él ya presentó su 3de3 y hasta el momento cuenta con auto modelo 2004, no tiene casa propia y ha vivido de su sueldo desde un inicio, por ello ha solicitado a la Función Pública que haga pública dicha declaración para mostrar que es una persona honesta.

Si PGJ tiene algo, que indague: Sheinbaum

Tras la acusación del candidato a Jefe de Gobierno Mikel Arriola en contra de Claudia Sheinbaum por presuntas irregularidades, omisión y obstrucción de servicios a damnificados, la morenista respondió que si la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina tiene algo “que lo investigue”.

Al acudir a una guardia de honor, junto al aspirante presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador, la delegada con licencia en Tlalpan dijo que las mismas acusaciones que realizó Arriola también son un problema en el IMSS, donde el abanderado por el PRI fue director.

“Si hay enriquecimiento ilícito, malos manejos de los recursos públicos, también los hay en el IMSS, pues que investigue la Procuraduría lo que tenga que investigar”, apuntó.

Sheinbaum destacó que durante su campaña no se enfocará a sostener enfrentamientos o descalificaciones con sus adversarios, sino que hará una campaña de propuestas.

“Haremos una campaña de propuestas, de territorio y trabajaremos en el proyecto de la Ciudad de México, no hay más tiempo que perder”, explicó.

Asimismo, pidió al Jefe de Gobierno que garantice la gobernabilidad en la capital luego de que pida licencia, para que las campañas y elecciones se puedan llevar en paz.

Con información de Fernando Nava