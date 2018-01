Muere en EU John Young, astronauta que viajó dos veces a la Luna

El astronauta estadounidense John Young, quien se convirtió en la novena persona en caminar sobre la luna, murió hoy a los 87 años de edad, informó la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

A través de su cuenta de Twitter, la NASA publicó sus condolencias. “Estamos tristes por la pérdida del astronauta John Young, quien viajó dos veces a la Luna, caminó sobre la superficie y voló la primera misión del Trasbordador Especial. Fue al espacio en los programas Gemini, Apollo y Space Shuttle”.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq

— NASA (@NASA) January 6, 2018