Padres de familia y docentes acusaron que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca aún participa en la designación de maestros de algunos planteles de la entidad.

Y es que en un tuit difundido apenas el 12 de marzo pasado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), éste acepta la participación de la Coordinadora en la elección de profesores de la Escuela Secundaria Número 100 de dicha entidad.

“El IEEPO y la Sección XXII, se comprometen a la revisión de la plantilla de personal para la asignación de los recursos faltantes dentro del plantel educativo”, señala la minuta de acuerdos a los que llegó el organismo con la dirigencia del magisterio disidente y que acompaña el mensaje en redes sociales.

Al respecto, Carlos, uno de los más de 100 maestros que ya fueron evaluados y que no han sido colocados por el IEEPO, manifestó a La Razón que la Reforma Educativa ya no avanza en el estado a causa de las negociaciones con la Coordinadora: “Aquí la reforma ya no sigue su curso”.

Para muestra, basta ver ese acuerdo que viola la Constitución y la Ley General de Educación, porque Villarreal le concedió facultades a la Sección 22 para definir la estabilidad y ubicación de maestros en un centro de trabajo, cuando ésto se debe dar bajo criterios y necesidades de los servicios educativos y no criterios sindicales”, dijo el docente con más de 35 años en el servicio profesional.

Según el profesor de primaria, quien desde hace un año no imparte clases en un plantel por el rechazo de la Coordinadora contra los maestros evaluados, “con el arribo de Villarreal al IEEPO todo lo que se había avanzado con la Reforma Educativa se vino para atrás, pues todo indica que ya les dio luz verde a los de la CNTE para hacer y deshacer”.

Por separado, Herlinda, maestra de secundaria en la capital de la entidad expresó que “la autoridad educativa en Oaxaca da muestras de que aceptó la bilateralidad que tanto exigía la Sección 22. Es decir, está incluyendo en las decisiones del IEEPO a la Coordinadora y esto implica dar un paso hacia atrás porque le está regresando la rectoría de la educación”.

La maestra, de 48 años de edad, anunció que la próxima semana se trasladará a la Ciudad de México junto con otros 20 compañeros para realizar un mitin a las afueras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Otto Granados, para exigir que se ponga orden en materia educativa a la entidad.