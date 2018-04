Quitar el Fuero para que todos seamos iguales

Un paso esencial para abatir la impunidad, exigida desde hace décadas por los ciudadanos, y para el cual se presentaron muchas iniciativas, era a través de reformar la Constitución en lo que se refiere al famoso “fuero”, que solo servía para que funcionarios desde diputados, senadores, gobernadores y hasta el presidente de la República actuaran sin temor alguno, sabiendo que no iban a ser procesados por excesos que cometieran durante su encargo.

Y solo se concretó cuando el candidato del tricolor José Antonio Meade entregó a los senadores y diputados del PRI, PVEM y Panal una iniciativa de ley para que fuera votada, lo cual ocurrió hace dos días. Ahora tocará a Emilio Gamboa y Carlos Puente, y la mexiquense Ana Lilia Herrera, sacar la minuta enviada por los diputados, aprobarla y si no es por unanimidad, al menos por mayoría en el Senado, al igual que lo hizo el mexiquense Carlos Iriarte en San Lázaro.

La tarea para ellos se antoja en chino ya que en el Senado la oposición formada por Manuel Bartlett, Luis Sánchez y Fernando Herrera se ha convertido en un dique insalvable para toda clase de iniciativas impulsadas o por el Gobierno de Peña Nieto, o por el PRI.

Y es que sacar adelante una iniciativa, insisto, entregada el viernes 23 de marzo pasado –es decir, hace menos de un mes-, por el candidato del tricolor PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade a los coordinadores parlamentarios de los 3 partidos en el Senado y la Cámara de Diputados, para luego ser rápidamente aprobada por todas las bancadas –eso incluye a Morena donde el mandamás es, ya sabe usted quien, el mismísimo Andrés Manuel López Obrador que a todo dice que no–, en la Cámara de Diputados, en verdad es algo nunca antes visto.

Aprobada por unanimidad esta propuesta de Meade es en los hechos su primera promesa de campaña cumplida, cumplida con la ayuda de todos sus opositores.

Completarla antes de que concluya abril, es decir antes del fin de esta Legislatura, les toca a los coordinadores del Senado Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Manuel Bartlett Díaz, Luis Sánchez y Carlos Puente. Después tendría que ir a buscar la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estales para que el presidente Enrique Peña Nieto pudiera firmarla y ponerla en vigor al publicarla en el Diario Oficial.

+++

El presidente Peña Nieto visitó Campeche y llevaba buenas noticias, un programa de desarrollo para varias entidades federativas y declarar las zonas económicas, para detonar la economía de estas entidades del sur-sureste que tanto lo necesitan, en donde hay mucha pobreza.

La inversión de este proyecto es de 50 mil millones de pesos en una bolsa lista del gobierno federal para los inversionistas para estas siete zonas especiales, entre ellas Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche, desde luego que fue un reconocimiento para el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno “Alito”.

En este sexenio, ha recibido Campeche más de 21 mil millones de pesos de inversiones y, ello representa como dijo el Gobernador Moreno, una cifra histórica para el estado porque supera dos veces lo que destinaron los dos anteriores presidentes.

Alejandro Moreno como gobernador busca cumplir su palabra que le ofreció al pueblo cuando lo eligieron gobernador. Le dio un golpe de timón a la forma de gobernar, pues había incluso una mala fama de los campechanos, en donde decían que en el estado no se movía ni el mar, en plena referencia a la falta de crecimiento económico y su modernización.

+++

Con Ricardo Anaya, el aeropuerto va porque generará cientos de miles de empleos. La locura de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el nuevo aeropuerto de la ciudad de México tendría un costo de 120 mil millones de pesos y la pérdida de 450 mil empleos, turismo y comercio.

El presidente del PAN, Damián Zepeda Vidales, nos dice que López Obrador quiere imponer su voluntad sobre el Estado de derecho, quitando certeza jurídica a los inversionistas. Con Anaya Cortés en el gobierno, la construcción del nuevo aeropuerto continuará, por lo que representa para la generación de empleos, el turismo y el transporte de carga, pero con total transparencia en los contratos.

El actual aeropuerto, dijo, está saturado y se requiere con urgencia uno nuevo. “No podemos, apuntó, ahuyentar las inversiones mandando el mensaje de una persona autoritaria que no respeta el Estado de derecho, que no da certeza jurídica al inversionista, y que dice: pues ya llegué yo y porque se me antojó y porque yo mando, porque creo que soy el rey o un emperador, voy a cancelar lo que quiera”.