En muchas ocasiones las revanchas son positivas, y Rubén Omar Romano tiene otra en el futbol profesional, pues después de más de dos años sin dirigir a un equipo, el Atlas le está dando una nueva oportunidad en su carrera; pero no será la segunda, sino la tercera, pues el argentino ya había dirigido en dos etapas anteriores a los rojinegros.

Romano llega con la encomienda de sumar unidades y salvar al equipo del descenso, luego de que el Profe. José Guadalupe Cruz fue despedido por el pésimo arranque de los de la Academia en el torneo Clausura 2018 de la Liga MX y la Copa; competiciones en las que sumó tres derrotas consecutivas.

“Es una revancha, vengo a trabajar con alma y corazón. El plantel tiene jugadores con calidad y se puede adaptar a un equipo agresivo que vaya en busca del arco rival. El mensaje a la afición es que vamos a revertir esta situación a como dé lugar”, declaró el entrenador de 59 años durante su presentación.

El primer acercamiento de Rubén con los Zorros fue en el torneo Invierno 1997, cuando fungió como auxiliar técnico de su compatriota, Ricardo La Volpe. Dos años más tarde, en el Verano 1999, recibió su primera oportunidad de dirigir, cuando lideró al Celaya.

“Entiendo que puede haber gente a favor o en contra, no todos te pueden querer. Sólo le digo a La Fiel que vengo a matarme, a trabajar 14 horas diarias, porque es mi pasión y tengo el conocimiento como para saber que en una carrera hay momentos buenos y malos”, dijo el estratega.

En su trayectoria desde los banquillos, el director técnico pampero ha estado al frente de equipos de Primera División como Tecos, Morelia, Pachuca, Cruz Azul, América, Santos, Puebla y Tijuana.

“Creo que tengo esa capacidad para convencer, por eso acepté. Yo no le escapo”, añadió

Romano dirigió a los Zorros previamente en dos etapas; la primera del Apertura 2006 al Apertura 2007, en la cual calificó al equipo a dos Liguillas; su segunda oportunidad llegó en el torneo Apertura 2011, donde no pudo avanzar a la fiesta grande del futbol mexicano.

La primera prueba de Romano es mañana, contra un viejo conocido, pues se verá las caras contra el América, conjunto al que ya dirigió, pero con el que vivió una de sus peores etapas como timonel.

Un punto a favor del argentino es que los azulcremas no ganan un partido de liga desde hace cuatro meses, pues la última ocasión en la que lo lograron fue el 18 de octubre, en el Clásico Nacional, ante las Chivas, en donde la pizarra despúes de los 90 minutos marcó el 2-1 definitivo.

A pesar de mantenerse invicto en el certamen, el conjunto dirigido por Miguel Herrera no ha mostrado su mejor accionar, ya que después de tres fechas han cosechado un triunfo y dos empates, sumando cinco unidades, ubicándose en el séptimo peldaño.

HOY ARRANCA LA J4. El Clausura 2018 sigue su curso y hoy comienza una fecha más, en la que Morelia recibe al Querétaro a las 19:00 horas; los Gallos están urgidos de sumar puntos por la cuestión del descenso y los Monarcas siguen mostrando que van en ascenso. En punto de las 21:00 horas, el Puebla visita a los Xolos.

Para el sábado, Lobos BUAP vs Pumas; Tigres ante Pachuca; León contra Necaxa; América vs Atlas y Chivas vs Monterrey. Para cerrar la Jornada 4 Toluca recibe al Cruz Azul y Veracruz al Santos.

La apelación de Mateus Uribe no procede

La reciente semana se envolvió en una novela entre la Comisión de Arbitraje y el Club América, pues después de la expulsión del colombiano Mateus Uribe, en el duelo ante los Pumas, tras patear en el rostro a Nicolás Castillo, las Águilas no estuvieron de acuerdo con la roja para el cafetalero y procedieron ante las autoridades de la Federación Mexicana.

La directiva azulcrema en un par de oaciones solicitó a la Comisión que analizara la sanción del futbolista, pero en ambas su queja no tuvo un final feliz y los Millonetas no podrán contar con su mediocampista para el duelo ante el Atlas.

Por otra parte, todo indica que Silvio Romero tiene sus días contados en Coapa, pues ayer trascendió que el Chino ya llegó a un arreglo con el conjnunto de Independiente en Argentina y por una módica cantidad de 4.5 millones de dólares, que los pamperos le pagaron al América, Romero está a unas horas de cambiar de equipo.

El delantero no tuvo una buena etapa con los azulcremas y su poca productividad provocó que en el Nido buscaran refuerzos en el ataque.