Se utiliza el tema de inseguridad para desviar atención sobre recursos en Chihuahua: Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que se utiliza el tema de la inseguridad para tratar de desviar la atención sobre los recursos extraordinarios faltantes que, asegura, no se han otorgado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la entidad.

El gobernador aseguró que el tema de la violencia abarca todo el país y que el problema se está combatiendo.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Despierta, el gobernador aseveró que la Secretaría de Hacienda se ha comportado como el “brazo armado del PRI” para justificar que la entidad no haya recibido los recursos extraordinarios previamente pactados.

Asimismo, dijo que está abierto al diálogo con la finalidad de darle solución al tema, por lo que está a la espera de la confirmación de la hora y el lugar para la reunión con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

También se refirió a la Caravana por la Dignidad, en la cual se solicita la entrega de 700 millones de pesos al gobierno de Chihuahua y se prevé que llegue a la Ciudad de México el próximo 4 de febrero.

“Nosotros no vamos a inventar ningún tipo de responsabilidad que no podamos probar. Nuestro movimiento no tienen fines electorales y no está vinculado a campañas”