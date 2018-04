AMLO y la incertidumbre

Todas las encuestas electorales colocan a Andrés Manuel López Obrador en el primer lugar, sin embargo son muchas las voces, tanto en México como en el extranjero, que perciben la victoria del candidato de Morena como el peor escenario para sus inversiones y la estabilidad del país.30

La crítica a López Obrador está basada en las supuestas similitudes que tiene el estilo del candidato con en el de Hugo Chávez en Venezuela, en la comunicación poco clara que ha tenido el candidato de izquierda con respecto a la Reforma Energética y en la multiplicidad de voces dentro de su partido con respecto a la cancelación o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Las críticas tanto de los oponentes electorales de Andrés Manuel López Obrador, así como las especulaciones que se han hecho con respecto a la política económica que implementaría de llegar a la Presidencia, sumado a una política de comunicación actual poco congruente y unificada dentro de su mismo partido, ha generado incertidumbre en cuanto al futuro del país. Por lo anterior, estas elecciones presentarían una paradoja: que de ganar el candidato puntero, el que de acuerdo a las encuestas tiene la mayoría relativa y una diferencia amplia con respecto al resto de los candidatos, la economía del país tendría un periodo de inestabilidad derivado de la incertidumbre que han generado las críticas generalizadas, en cuanto a su programa de gobierno y la falta de claridad en cuanto a sus políticas.

Si bien es cierto que el candidato de Morena ha propuesto revisar a detalle los contratos formalizados, derivado, de la Reforma Energética y los contratos suscritos para la construcción del NAIM, acto congruente si hubiera un cambio en la Administración Pública Federal, no da certeza sobre si la Reforma Energética va hacia adelante o se revertirá, no hay una definición sobre si el Aeropuerto se construye de acuerdo al proyecto original o se sustituye por un proyecto en Santa Lucía. La falta de definición en cuanto qué hacer con estos proyectos no es la mejor forma de generar certeza (no sólo en estos casos sino en el resto de proyectos que podría impulsar, de ganar, el gobierno a su cargo). De no corregir esta situación, podríamos estar en la razón de que el candidato, apoyado por la mayoría, es el que desencadena la mayor desconfianza en los inversionistas.

Si bien nadie puede asegurar que Andrés Manuel López Obrador provocará inestabilidad por sus políticas, lo que es cierto es que el cúmulo de críticas, alrededor de su candidatura y proyecto de nación, han generado una ola de incertidumbre que cubre su figura, y esto podría desencadenar inestabilidad en los mercados meses antes de su llegada al gobierno. Si bien es imposible e inadmisible pedir que cesen las críticas a la candidatura a la Presidencia de Morena, se le debería exigir a este último responsabilidad, congruencia y claridad en sus intenciones a futuro. Por ahora da muestras de su falta de tacto en comunicación política.