Se mecía de un árbol cuando habitantes de las Lomas lo descubrieron el pasado sábado. Desde entonces, el monito capuchino de Reforma ha recorrido al menos cinco kilómetros en su ir y venir por el follaje de la zona en busca de alimento, agua y protección. Y ayer se le vio otra vez.

Apenas el miércoles expertos en primates explicaron a La Razón del riesgo en el que se encuentra el animalito porque no sabe buscar alimento y por la amenaza de que pueda electrocutarse con los cables de electricidad o incluso de ser atropellado por un auto. Hoy el riesgo crece.

El ejemplar también es un peligro para el ecosistema, porque puede tener enfermedades como herpes o rabia y contagiar a las ardillas. Por ello, la búsqueda del monito continuará hasta que deje de dar signos de vida, aseguran a este medio autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“El mono es ágil e inteligente para la búsqueda de alimento y refugio, pero puede desequilibrar el ecosistema, ya que puede ser portador de enfermedades. Más que un riesgo que pueda tener en su encuentro con perros ferales o ardillas, él es la especie que se introduce a un hábitat que no es suyo. Es importante recordar que los primates son portadores de enfermedades que se pueden transmitir a otros animales a través de mordeduras, por ello es importante capturarlo, para conocer si tiene un chip de identificación que nos dé información que ayude a saber su procedencia”, dijo en entrevista Joel González Moreno, director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la dependencia.

Luego de que desapareció de una casa en Lomas de Chapultepec, el monito capuchino ha sido avistado en al menos cuatro ocasiones. Ayer fue la última. Reapareció en la zona residencial de Mil Cumbres, en Lomas Altas, delegación Miguel Hidalgo, a medio kilómetro de donde el martes causó gran revuelo y movilizó a los cuerpos de la Brigada de Vigilancia Animal capitalina y a la Profepa para su captura y salvamento ante el riesgo de que pudiera fallecer si no regresaba a su hábitat o algún espacio controlado.

Hasta el momento existe un trabajo coordinado entre elementos de la Profepa y la Secretaría de Seguridad Pública local para localizar al capuchino, de quien se sabe está rondando espacios que ya conoce, como la zona arbolada de Lomas de Chapultepec, la zona de la Embajada de Estados Unidos y las barrancas de Lomas Altas, cerca de Constituyentes. ¿El motivo?: unas canastas de fruta que han puesto para atraerlo.

“Está bajando a buscar alimento, se ve que trataba con seres humanos porque está acostumbrado a que le den de comer; nos dimos cuenta porque en las canastas que le hemos puesto con manzana, papaya y plátano, la fruta está mordisqueada, por ello esperamos atraparlo, es cuestión de paciencia, queremos que tome confianza y no queremos estresarlo más”, detalló González Moreno.

El protocolo de actuación de las autoridades animalistas se realiza casi de manera clandestina, en la que cámaras del C5 han sido de gran ayuda, pues el primate, al escuchar cualquier ruido o ver gente que se le acerca, se va de inmediato, y por su pequeño tamaño se escabulle entre las copas de los árboles de manera muy rápida, lo que también ha complicado la actuación de las brigadas.

Además de eso, aunque el mono capuchino recuerde su hogar, “es visible que no quiere regresar a él, ya que lo hubiera hecho desde un inicio y la implementación de trampas frutales, impedirá por completo que lo haga, ya que el objetivo es atraerlo lo más que se pueda hasta dichas trampas para capturarlo y comenzar una revisión médica mientras la Profepa revisa su condición y decide trasladarlo a un ambiente controlado o hasta libe rarlo a un medio silvestre”, expresó el funcionario.

En tanto, Carmelo Hernández, quien es responsable de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSP, detalla que el riesgo que puede correr el ejemplar son las jaurías de perros ferales que se encuentran en la zona de las barrancas de Lomas Altas, ya que en un dado caso pueden atacarlo, siempre y cuando lo alcancen, pero aseguró que la prioridad es su salvamento y éste se realizará hasta que siga dando señales de vida.

La Profepa, a través de la Ley General de Vida Silvestre, contempla sanciones por no garantizar el trato digno de los animales de 20 a cinco mil días de salario mínimo, pero el Código Penal Federal establece que quien introduzca una especie no nativa a un hábitat que no es el suyo puede ser sancionado con hasta nueve años de prisión.

Por lo pronto, el mono capuchino ya es una celebridad en la capital mexicana ya que en avenida Reforma comerciantes aprovechan la emoción que ha causado hallarlo que hasta peluches venden.