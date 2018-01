El futbolista mexicano en la actualidad vive una crisis por el hecho de que los extranjeros se están apoderando de la Liga MX, pues en muchos casos los conjuntos aztecas no adquieren foráneos de gran calidad, sino económicos, lo que hace que el jugador azteca pierda su lugar y sea relegado a las inferiores de cada institución, pero a partir de los últimos años, ahí también ya llegan extranjeros para ser formados.

En exclusiva para La Razón, Guadalupe Castañeda, exfutbolista del Atlas, León, Cruz Azul, Chivas y Dorados aseguró que los federativos mexicanos prefieren a los jugadores extranjeros, ya que son los que los hacen ganar dinero.

“A través de la historia de México son los mexicanos que han pisoteado a los mexicanos. En cuestión del futbol, los federativos es una realidad que prefieren a los extranjeros, pues con ellos ganan dinero y con los mexicanos no. Que no sea sorpresa que dentro de poco haya puros extranjeros en el tricolor. El joven mexicano tiene grandes cualidades; mucha entrega y destreza, pero también es una realidad que cuando llegas a Primera División la fama, el dinero y la tentación te ganan y ya no trabajas de la misma manera. Muchos campeones Olímpicos, Sub-17 y 20 ya no están jugando y les pasó por no ser constantes y en este deporte se desaparece de la noche a la mañana”, comentó.

El Dato: Lupillo Castañeda tiene el récord del futbol mexicano como el único defensa lateral que ha metido la menor cantidad de goles en una carrera profesional, con dos.

Al ser cuestionado sobre la Selección Nacional, el exdefensor resaltó que a él le gustó mucho la de Miguel Herrera en Brasil 2014, pero que espera que “Osorio haga lo adecuado, en su momento se le cuestionó mucho las rotaciones, pero también la selección consiguió su calificación a Rusia de manera contundente”.

En otro tema, para Castañeda el trabajo del español Paco Jémez al frente de Cruz Azul, fue regular pero sobre todo dejó muchas dudas, pues no demostró ser un entrenador digno para La Máquina, ya que le echaba la culpa a sus jugadores de sus errores.

“Jémez muchas veces dijo que Cruz Azul no era grande y el que no es grande es él, que no demostró en ningún lado que es grande. Hay veces que se la tenía que comer y decir que él fue el responsable y no culpar a sus futbolistas”, añadió.

Sobre la llegada del portugués Pedro Caixinha, Lupillo resaltó que es el adecuado para el banquillo cementero, pues conoce muy bien el futbol mexicano, pero sí destacó que la salida de Christian Giménez no fue la mejor decisión.

“La llegada de Caixinha me parece que tiene cosas buenas y otras no tanto. Conoce el futbol mexicano, las liguillas, la prensa, los jugadores, el ambiente, ya fue campeón y no le van a recomendar nada, pero a mí no me gustó la salida del Chaco Giménez, que lo puedes meter los últimos 20 minutos y te da para arriba al equipo, pero bueno… cada entrenador tiene su pensamiento y si para Pedro Caxinha no le servía, sólo el tiempo lo va a decir”.

Los refuerzos que los celestes han mostrado hasta el momento son jugadores jóvenes y eso para Castañeda puede ser bueno, pues a su parecer han llegado a La Noria futbolistas muy experimentados, pero no saben llenar la casaca azul y ahora los nuevos tendrán que demostrar por qué se fijaron en ellos.

Por último, aseguró que los cuatro equipos grandes del balompié azteca sí le pueden hacer competencia a los regiomontanos, pero la idea es saber invertir y en muchas ocasiones ni Pumas, Chivas América o Cruz Azul lo saben hacer.

“Tanto Tigres como Monterrey le invierten mucho dinero a grandes jugadores y les da resultado; Cruz Azul también le ha invertido muchísimo dinero y tal vez hasta más que ellos, sin embargo no le ha resultado. Tigres prácticamente tiene todo el trabajo de Pumas y tiene un gran equipo de cuerpo técnico encabezado por el Tuca. Cruz Azul está invirtiendo, pero está invirtiendo mal, tanto con entrenadores como con jugadores”, concluyó.

Para Salcido, Chivas aprendió de sus errores

El experimentado defensa, Carlos Salcido, afirmó que ve a un Chivas más fortalecido de cara al Clausura 2018.

Después de firmar un Apertura 2017 para el olvido siendo el vigente campeón, el Rebaño Sagrado aprendió la lección y se verá un mejor equipo para este certamen del primer semestre del 2018. “Con lo que pasó el torneo anterior nos dimos cuenta de las cosas que nos hacían falta como equipo, de lo que hay que pulir y estamos trabajando a tope”, manifestó.

En declaraciones al portal oficial del Guadalajara, Salcido entiende que para el siguiente torneo estarán totalmente fortalecidos, “hemos madurado mucho, cada uno poniendo la frente y el pecho para lo que disputaremos”. Prácticamente en la recta final de su trayectoria, el defensor de 37 años edad ve las pretemporadas como un reto personal para saber si se encuentra en óptimas condiciones para aportar lo suficiente en Chivas.