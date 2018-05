Cuando la asociación civil De Mano a Mano llegó a San Lucas Colucan, Puebla, para construir 33 viviendas para familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, decidió quedarse para ayudar a mejorar la calidad de vida de los sanluquenses, para lo cual creó programas de limpieza, salud y trabajo.

Por eso, este 12 de mayo la asociación, a través del Colegio de Ingenieros de Puebla (CICEPAC), ofreció una capacitación en autoconstrucción para los hombres de las familias beneficiadas de las casas que participaron en la edificación de éstas para que, además de su trabajo regular en el campo en la zafra de caña, tengan otro oficio de donde sostenerse.

El curso se llevó a cabo en la presidencia del pueblo y fue impartido aproximadamente a 30 personas por el ingeniero Ricardo Juárez Méndez, quien les explicó a detalle los requerimientos mínimos de una construcción de dos niveles que va desde la cimentación, el levantamiento de muros, el drenaje y hasta el impermeabilizado.

Después de la plática de una hora y media, a los trabajadores se les entregó un manual con los detalles del curso y un reconocimiento, emitido por el CICEPAC y De Mano a Mano, por su participación en las dos fases de construcción, la primera concluyó el 9 de diciembre de 2017 y la segunda el pasado 21 de abril.

“Estamos muy agradecidos con el Colegio de Ingenieros por venir a ayudar, porque la capacitación les va a dar más seguridad a ellos (los trabajadores) porque se van a sentir con más confianza de ir a pedir más empleo. Les cambia la vida poder darles esta herramienta. Aunque no se dediquen a eso, pero pueden aprender y así ya tienen otra puerta abierta”, explica Beatriz Garza, socia-consejera de De Mano a Mano.

Como en el caso de Julio Rodríguez y don Silverio López, quienes gracias al curso ven una oportunidad de salir adelante al mejorar su trabajo y sus ingresos. “Antes no tenía conocimiento de cómo hacer una casa, pero cuando llegó De Mano a Mano empecé a aprender poco a poco y ahora con la capacitación entendí más. Esto me va a ayudar a ser mejor”, dice Rodríguez.

Señala que de ahora en adelante dejará de trabajar en el campo y se dedicará a la construcción, ya que ve la posibilidad de aumentar su sueldo, pues como trabajador en la zafra de caña gana 130 pesos al día y con su nuevo oficio obtiene más del doble.

Sin embargo, para don Silverio López quien desde joven ha laborado en las obras destacó que la capacitación le ayuda adquirir nuevos conocimientos y reforzar el que adquirió de forma empírica.

“Yo me he dedicado siempre a esto, pero nadie me enseñó; yo aprendí viendo, pero ahora con el curso me siento más preparado. De por sí cuando empecé a trabajar con De Mano a Mano me contrataban más, ahora con la plática siento que me van a llegar más oportunidades”, comenta.

Afinan detalles en las viviendas. Este fin de semana los voluntarios realizaron la última jornada de trabajo, pues viajaron al poblado ubicado a tres horas de la Ciudad de México para pintar la tablaroca que divide en dos cuartos a las 18 casas que fueron entregadas el pasado 21 de abril como parte de la segunda etapa de construcción.

“Esta separación la pensamos con el fin de evitar el hacinamiento. Y para poder realizar los trabajos de esta semana obtuvimos pintura que nos donó el Grupo Vallas”, explica Lizeth Castro, presidenta de De Mano a Mano.

A esta actividad que llevaron a cabo los colaboradores Beatriz Garza, Diego Sánchez Navarro, Marisol Casillas, Gerardo López Portillo y Tomislav Lendo se sumaron niños del pueblo quienes al final recibieron juguetes que también fueron donados por Grupo Vallas.

Además, la directora de la asociación señala que ya alistan la tercera fase en la que pretenden edificar otras 17 viviendas, las cuales planean iniciar su construcción el próximo 19 de septiembre, esto con el fin de recordar el comienzo de su proyecto que se dio a raíz del terremoto, así como de conmemorar a las víctimas y damnificados que dejó el sismo.

El Dato: El 19 de septiembre tienen previsto iniciar la tercera etapa para construir 17 viviendas.

Invitan a donar y a sumarse

