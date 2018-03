Lo importante no son los dichos sino las acciones, responde Meade a AMLO

Luego de que el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia prometiera un crecimiento de 4% anual; lo que es importante acá no son los dichos, sino las acciones, sostuvo Meade

Luego de que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador prometiera un crecimiento de 4 por ciento anual, el abanderado a la presidencia por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, aseguró que lo importante no son los dichos sino las acciones de cada aspirante presidencial.

“Lo importante acá no son los dichos, sino las acciones, quien propone cancelar un aeropuerto en el que se han celebrado ya contratos por cientos de miles de millones de pesos, quien ha sugerido que no va a revisar el proceso, sino los contratos mismos para decidir cuáles sí y cuáles no, es una gente que vulnera el Estado de Derecho”, afirmó José Antonio Meade después de un encuentro con personas con discapacidad en la Ciudad de México.

“Preocupa, genera incertidumbre y que, atrás de esa incertidumbre, pone en peligro la estabilidad de nuestra economía”

José Antonio Meade

Candidato a la presidencia por la coalición Todos por México

Insistió en la relevancia de debatir ya que dijo es importante que tomemos definiciones de si estamos en favor de la estabilidad, si estamos en favor del Estado de Derecho o si estamos en contra.

“Por lo que hoy vemos, es que quien está en contra del Estado de Derecho preocupa, y es una preocupación que mina la confianza en el país y cuando se pierde la confianza, se pierde la inversión, y cuando se pierde la inversión, se pierde el empleo”, señaló José Antonio Meade.

1 de 6

Sobre la grabación de la Niña Bien que apoya a López Obrador, el candidato opinó “me parece que es un spot que abusa y que utiliza expresiones religiosas que ofenden la sensibilidad de quienes comparten valores religiosos”.

“Me parece que en la contienda debiéramos de cuidar esos límites”

José Antonio Meade

Candidato por la coalición Todos por México

Acotó que vale la pena que en esta contienda se respeten los valores y creencias.

cls