El presidente Donald Trump presionó al Congreso ayer para que pusiera fin al cierre gubernamental que llegó a su segundo día, atacando a los demócratas e instando a los republicanos a cambiar las reglas del Senado si el enfrentamiento no se resuelve.

“Los demócratas sólo quieren que inmigrantes ilegales ingresen a nuestra nación sin control. Si el estancamiento continúa, los republicanos deberían ir al 51 por ciento (opción nuclear) y votar sobre el presupuesto real a largo plazo”, escribió el magnate en su cuenta personal de Twitter.

Trump ha abogado previamente por cambiar una regla del Senado de larga data, que requiere 60 votos para aprobar una legislación. Hoy, nuevamente se encontró con la oposición del líder de la Mayoría del Senado, Mitch McConnell.

“La Conferencia Republicana del Senado se opone a cambiar el umbral para los votos”, dijo el portavoz de McConnell, Don Stewart. No es la primera vez que se cierra la administración.

El Dato: El último cierre de gobierno de EU produjo en 2013 bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Durante 16 días, la administración federal estuvo cerrada.

El fracaso para lograr un consenso legislativo sobre la inmigración y el gasto gubernamental constituye un revés para la presidencia de Trump en el primer aniversario de la ascensión del magnate como mandatario, y quizá lo que es peor, un revés a su reputación como hábil negociador.

La disputa sobre la financiación, que paralizó al gobierno la medianoche del viernes, es la segunda vez que Trump emprende una negociación y se queda corto en una máxima prioridad. Al igual que cuando fracasó en las conversaciones para la reforma al sistema de salud de la nación, Trump arremetió contra las dificultades con que se ha topado en Washington, en particular la combinación de políticas engañosas y complejas.

“Negociar en política es muy distinto a hacerlo en bienes raíces”, dijo el estratega del Partido Republicano, Alex Conant. “En Washington, no todos quieren llegar a un acuerdo. La premisa inicial de Trump de que los políticos sólo necesitaban esforzarse un poco más para concretar un convenio, siempre tuvo defectos. Nadie se postula al Congreso porque quiera negociar sus principios. Quiere el avance de su agenda”.

En este caso, la agenda de los demócratas es principalmente proteger a los 700 mil jóvenes inmigrantes que podrían ser deportados cuando el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) expire en marzo. Los republicanos pretenden tener más tiempo para debatir el tema y una iniciativa de financiación a largo plazo que aumente los recursos para el Pentágono.

No es del todo clara la agenda del presidente. Durante las últimas semanas, Trump ha manifestado una apertura a ampliar la vigencia del DACA, pero después rechazó un plan bipartidista sobre el asunto. Trump publicó un tuit que parecía rechazar el plan del Partido Republicano a favor de una iniciativa para un financiamiento a corto plazo; a fin de ganar tiempo para continuar las negociaciones, pero la Casa Blanca se retractó. Trump intentó abruptamente concertar un acuerdo extenso con el senador Chuck Schummer, líder de la bancada demócrata y también neoyorquino, pero después se echó para atrás.

El shutdown ya ocurrió en 1994, 1995, 2013 y con mucha más frecuencia en los años 70 y 80, con los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan. Tampoco supone su paralización completa.

El cierre afecta a 38 por ciento de empleados “no esenciales” y mantiene activos a aquellos destinados a tareas de seguridad, salud y defensa, así como la seguridad social. Pero el costo es inmenso: la pérdida en los 16 días de paralización de 2013 se calculó en 20 mil millones de dólares.

¿QUÉ DEJA DE FUNCIONAR EN CASO DE SHUTDOWN?

Estas son las instituciones que se ven afectadas por el cierre:

Los museos nacionales cierran sus puertas.

También el zoológico de Washington DC, la capital, la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales.

Los parques nacionales cierran generalmente durante un “shutdown”, pero la administración de Donald Trump ha asegurado, en una decisión sin precedentes, que permanecerán abiertos en lo posible, al igual que los monumentos al aire libre de Washington DC.

Parques y monumentos que requieren la presencia de trabajadores, como las zonas de acampar, cerrarán.

Ante la reducción de trabajadores, la recaudación y la devolución de impuestos se ralentiza. También lo hace la emisión de pasaportes y visados, entre otros servicios.

¿QUÉ IMPLICA EL CIERRE DEL GOBIERNO FEDERAL?

La mayor parte del gobierno federal, incluida la mayoría de sus trabajadores civiles, se financia a través de un presupuesto anual que debe ser aprobado por el Congreso.

Cuando el Gobierno federal se queda sin fondos porque el Congreso no aprueba esas cuentas, envía a casa a los empleados no esenciales, al no poder pagar sus nóminas.

Sin empleados y sin fondos, amplios sectores de la administración federal no pueden funcionar.