Los candidatos a la presidencia José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez criticaron al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por usar una avioneta para llegar a uno de sus mítines en Sonora.

El candidato del PRI señaló que el personaje que viajaba en un auto económico y pregonaba austeridad se terminó, pues ahora prevalece el de las camionetas de lujo y avión privado.

“Vemos a un Andrés Manuel que renunció a sus principios, a la congruencia; lo vemos evidenciando los peores rostros de una política que ya no quieren los mexicanos, la mentira”, señaló.

“Ha renunciado a sus principios de austeridad; lo vemos evidenciando los peores rostros de una política que ya no quieren los mexicanos”

José Antonio Meade

Candidato de Todos por México

Aseguró que López Obrador no tiene compromiso con su palabra, al no asistir a la firma del Pacto por la Primera Infancia. “Si no tiene tiempo, hubiera aprovechado el avión para llegar al evento”.

El Dato: El abanderado de Morena ha dicho que, de ganar las elecciones, venderá el avión presidencial, al considerarlo un lujo innecesario, en medio de la pobreza en el país.

Por su parte, el abanderado de la alianza PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, refirió que el morenista está sacando a relucir sus incongruencias.

“¿No que no viajaba en aviones privados? Son puras mentiras, toda su campaña es una farsa y en los próximos días va a ir quedando más claro de cara a los mexicanos”

Ricardo Anaya

Candidato del Frente

“¿No que no viajaba en aviones privados? ¿No que solamente viajaba en aviones comerciales? Son puras mentiras, toda su campaña es una farsa y en los próximos días va a ir quedando más claro”, dijo el panista en rueda de prensa.

Desde Tapachula, Jaime Rodríguez afirmó que AMLO hace promesas falsas para ganarse a la gente y que, como ahora se sabe, usa aviones privados, mañana utilizará el presidencial.

“Le gusta hacer declaraciones para ganar la voluntad de aquellos que creen que con el avión presidencial vamos a resolver el problema de México”

Jaime Rodríguez Calderón

Candidato independiente

“Le gusta hacer declaraciones para ganar la voluntad de aquellos que creen que con el avión presidencial vamos a resolver el problema de todo México. Al rato a lo mejor hasta lo veremos usándolo”.

Finalmente, la independiente, Margarita Zavala, se limitó a decir que “ha de tener mucho dinero para gastar en eso y más”.

“Lo que realmente daña al país no es el avión: es la falta de honestidad en la vida pública. En eso ningún candidato tiene autoridad moral para hablar”

Margarita Zavala

Candidata independiente

“Lo que realmente daña al país no es el avión. Lo que realmente daña al país es la falta de honestidad en la vida pública, es el presupuesto mal gastado y en eso ningún candidato de los partidos políticos tiene autoridad moral para hablar de ello”.

Revelan pago de 66 mil por servicio

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, aclaró que el morenista usó un taxi aéreo en su gira por Sonora, para disminuir costos.

“Se ha enfocado en no utilizar o no abusar de esta parte que se ha hecho en el país de los privilegios”, dijo en entrevista radiofónica, ayer.

“Se ha enfocado en no abusar de los privilegios. Tenemos un avión que transporta un ejército de personas con el Presidente, lo cual es inaceptable”

Tatiana Clouthier

Coordinadora de campaña de AMLO

Agregó que la aeronave “no es un avión privado per sé” y que de haber sido algo ilegal, el candidato no lo habría compartido el video.

Sin embargo, con información de la Cámara Nacional de Aerotransportes, se confirma que los aviones que comienzan su matrícula con XB son privados, y que los aerotaxis inician con XA.

El candidato a senador por Sonora, Alfonso Durazo, indicó que la avioneta fue rentada por 66 mil pesos y que el costo por persona fue de 13 mil 200 pesos y se trasladaron López Obrador, Marcelo Ebrard, César Yáñez, Florentino Valencia y él mismo.

Con información de Antonio López Cruz