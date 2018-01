Familia. Así define Tom Brady a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Después de estar 17 años defendiendo la casaca de los Pats, el mariscal de campo no tuvo otra formar de describir al equipo que le ha dado tanto y al cual esperar brindarle tres años más de su talento.

En el segundo día de medios, previos al Super Bowl, el GOAT (Greatest Of All Time) destacó que es muy demandante para él dividirse entre las obligaciones que tiene como padre y las que tiene como jugador, por lo que no desea extender su carrera más allá de tres años.

“Me encantan Las Vegas y me encantará jugar ahí”, respondió Tom Brady ante el cuestionamiento de un reportero, quien destacó el estado físico del jugador patriota, a pesar de tener 40 años.

El Dato: Brady es el jugador que más veces ha sido reconocido como el MVP del Super Bowl. Lo fue en las ediciones 36, 38, 49 y 51.

“Yo nunca he querido estar en detrimento del equipo. Así que pienso que mientras pueda seguir jugando al máximo nivel, y tenga el compromiso de cuidarme cada año, seguiré jugando”, añadió un reflexivo Brady, quien sabe que esta decisión no está en sus manos.

“Las cosas cambian rápido. Cualquier cosa puede pasar, pero obviamente quiero seguir jugando. Amo jugar. Amo jugar para los Patriots”, expresó.

A pesar de que el futbol americano le ha dado grandes cosas, Tom Brady habló sobre las ventajas y desventajas que ha tenido que sortear. Brady destacó que es complicado ser padre de familia y mariscal de campo en la NFL al mismo tiempo.

“Sin duda espero estar más tiempo con mis hijos porque hay muchas veces en las que me voy a las 5:30 de la mañana y es mi esposa quien debe prepararles el lunch y llevarlos a la escuela. Entiendo que debo poner de mi parte cuando estamos fuera de temporada”, mencionó el mariscal de campo, quien disfruta ver a sus hijos en algunos de los juegos, pues para él esto tiene un significado importante.

Finalmente Brady agradeció a Robert y Jonathan Kraft, dueños de los Patriotas, por la oportunidad de demostrar su talento y destacó que ambos han hecho un gran manejo de la franquicia; tambien dio gracias a sus compañeros y a todos los que forman la institución.

QUIERE ESTAR AL CIEN. Tom Brady sabe que tendrá que estar en su mejor estado físico y mental si desea conseguir su sexto Super Bowl. Él es un jugador importante en la ofensiva, por lo que sus lanzamientos son clave para el equipo de los Patriotas.

Sobre este aspecto y al ser cuestionado sobre cómo va la recuperación de su mano derecha, la cual sufrió una cortada que tuvo que suturarse con 12 puntos, el mariscal sólo expresó que está mejorando.

“Trato de protegerla lo mejor que puedo. Obviamente es una importante parte del cuerpo de un mariscal de campo, así que quiero que esté lo más saludable posible para el juego del domingo”, apuntó Brady, quien usó una protección especial en su mano.

Nick Foles agradece apoyo de su familia

Emotivo es la palabra que define el estado de ánimo que tiene Nick Foles en los días previos al Super Bowl. Ayer el mariscal de campo de las Águilas de Filadelfia no pudo más y rompió en llanto al hablar sobre el significado especial que tiene este Super Bowl en su carrera.

Hace un año Nick se convirtió en agente libre después de rechazar un nuevo contrato con los Jefes de Kansas City.

Sin embargo, Philly le brindó una nueva oportunidad, la cual agradeció enormemente. A pesar de ello, Foles volvió un momento suyo en uno familiar y destacó el gran apoyo que le brindó su familia tras pensar en el retiro.

“Mi familia ha sido la cosa más importante que he tenido en este viaje. Sin su apoyo yo no estaría aquí. Pensar en mi hija, en ser padre y un buen esposo me da esa energía extra para seguir. Mi hija crecerá y quiero que se sienta orgullosa de su padre”, manifestó el mariscal, que asumió la titularidad tras la lesión de Carson Wentz.