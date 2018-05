Anuncian 70 nuevos episodios de Rick and Morty

Justin Roiland, cocreador de Rick and Morty, anunció a través de Twitter que la serie tendrá 70 episodios más. El dibujante publicó una ilustración de los dos personajes principales de la serie quienes “confirman” la información.

“Es oficial, Morty, 70 aventuras más, Morty, tú y yo, Morty”, se lee en el diálogo colocado en el dibujo al personaje Rick Sánchez.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP

— Justin Roiland (@JustinRoiland) 10 de mayo de 2018